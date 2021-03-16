Шевченківський суд розглядає апеляцію Антоненка: онлайн-трансляція

Джерело:24 канал
У вівторок, 16 березня, Шевченківський районний суд Києва розглядає клопотання про зміну запобіжного заходу для Андрія Антоненка. Його підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
Біля будівлі суду вже зібралися люди, які хочуть підтримати Антоненка.
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У час судового засідання також відбудеться акція #FreeRiff – Справедливість залежить від тебе". Її анонсували прихильники Антоненка.Зауважте! Розглянути клопотання про зміну запобіжного заходу Антоненку мали ще 9 березня. Однак судове засідання перенесли через одного із присяжних. Це обурило українців. Вони влаштували під будівлею суду акцію протесту.
Шевченківський суд розглядає апеляцію Антоненка: дивіться відео