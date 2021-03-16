Шевченківський суд розглядає апеляцію Антоненка: онлайн-трансляція
У вівторок, 16 березня, Шевченківський районний суд Києва розглядає клопотання про зміну запобіжного заходу для Андрія Антоненка. Його підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
Джерело:24 канал
Біля будівлі суду вже зібралися люди, які хочуть підтримати Антоненка.
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У час судового засідання також відбудеться акція #FreeRiff – Справедливість залежить від тебе". Її анонсували прихильники Антоненка.
Шевченківський суд розглядає апеляцію Антоненка: дивіться відео
Справа Антоненка: головне
- Андрія Антоненка, Яну Дугарь та Юлію Кузьменко підозрюють у причетності до вбивства Павла Шеремета. Журналіста підірвали у його автомобілі у 2016 році.
- Станом на березень 2021 року під вартою залишається лише Антоненко. Кузьменко наразі перебуває під домашнім арештом, Дугарь має визначені судом зобов'язання.
- За час перебування під вартою в Антоненка погіршився стан здоров'я, зокрема, з'явилися проблеми з серцево-судинною системою.
- У січні 2021 року колишній білоруський спецпризначенець Ігор Макар оприлюднив записи розмови співробітників контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа". Плівки розкривають, що спецслужби Білорусі ще у 2012 році обговорювали можливість вбивства Павла Шеремета.
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