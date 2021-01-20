Павло Шеремет знав про те, що існує загроза його життю. Про це йому повідомляв колишній білоруський силовик Олег Алкаєв, з яким Шеремет працював над спільною книгою "Розстріляна команда". Саме вона могла стати причиною вбивства Шеремета та небезпеки для Алкаєва.

Спочатку Алкаєв дізнався про те, що планують вбити його. Про Шеремета у нього інформації не було, однак, зважаючи на спільне розслідування, не важко було здогадатися, що життя Шеремета також під загрозою. Про це Алкаєв розповів в ефірі 24 каналу.

Цікаво Чому Шеремет міг бути небезпечним для Лукашенка: відповідь журналіста з Білорусі

Алкаєв не міг детально розповісти Шеремету про план вбивства, адже й сам детально нічого не знав. У кримінальній поліції Берліна Алкаєву повідомили, що у Білорусі планують його вбити.

Шеремет знав про загрозу. Від мене знав – я йому написав, здається, на сайт "Білоруський партизан", яким він володів. Я написав туди у вікно: "Павло, існує небезпека від білоруських спецслужб",

– зауважив Алкаєв.

Як Шеремет відреагував

Алкаєв зауважив, що Шеремет тоді не сприйняв серйозно інформацію про ймовірне вбивство.

"Я його попередив, але він серйозно до цього не поставився, як і я. Загроза десь там, за тисячу кілометрів, а ми жили в безпечній країні, але Шеремет виявився найбільш доступним зі всього списку", – підсумував Алкаєв.

Чим був небезпечний Шеремет для Білорусі

"Я розумів за що (хотіли вбити – 24 канал) – бо ми з ним одну справу робили. Я автор книги "Розстріляна команда", а він був редактором і видавцем. Ця книга була дратівливим фактором для білоруської влади", – наголосив Алкаєв.

За його словами, половина матеріалу книги навіть у 2021 році може лягти в основу вироку. Додав, що вирок доволі небезпечний, адже смертельну кару у Білорусі ще ніхто не скасував.

Ми працювали над продовженням книги і це не було секретом – там (у другій книжці – 24 канал) ми ще більші аргументи наводили. В цьому плані Шеремет представляв ще більше небезпеку, він був яскравішою фігурою, медійна людина. Він мав доступ до ЗМІ,

– зазначив Алкаєв.

Він пояснив, що білоруська влада нібито боялася, що Шеремет в будь-який момент може вийти в ефір телебачення, радіо, чи десь надрукувати доволі неприємні та небезпечні для білоруської влади факти.

Вбивство Шеремета: що відомо про "білоруський слід"