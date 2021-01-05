Шеремет був носієм інформації, – Алкаєв
Колишній начальник білоруського СІЗО Олег Алкаєв заявив, що Павло Шеремет був небезпечним для політиків. Журналіст, за його словами, міг у будь-який момент озвучити певну інформацію на весь світ.
Шеремет – людина медійна
Алкаєв заявив, що Шеремет становив загрозу, бо мав доступ до засобів масової інформації. Про це білорус розповів у інтерв'ю "Радіо Свободі".
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У цьому він був небезпечний. І як носій інформації, і як видавець, і як людина, яка працює над продовженням книги,
– пояснив Алкаєв.
Колишній начальник СІЗО додав, що він разом із Шереметом працював над продовженням книги "Розстріляна команда": "За задумом у нас повинно було вийти друге видання книги, але не вийшло".
Вбивство Шеремета: що відомо про білоруську причетність
- У ЗМІ з'явилися записи розмови співробітників елітного контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа". Згідно з ними, спецслужби Білорусі ще у 2012 році обговорювали можливість підірвати Павла Шеремета.
- У МВС України заявили, що записи підтверджують версію слідства про причетність до справи колишнього військового та музиканта Андрія Антоненка, волонтерки та медика Юлії Кузьменко та військової медсестри Яни Дугарь.
- Крім того, у відомстві наголосили, що підстав для звільнення підозрюваних немає.
- Захист обвинувачення заявив, що нова інформація змінює всю справу. Адже у разі її підтвердження, повністю руйнується "божевільна версія сторони обвинувачення про невідомих, які під час обрання виконавців з низькими моральними якостями зосередилися на волонтерах і військових".
- Зауважимо, у грудні 2020 року попри обурення громадськості підозрюваним продовжили запобіжні заходи.
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