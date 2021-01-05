Колишній начальник білоруського СІЗО Олег Алкаєв заявив, що Павло Шеремет був небезпечним для політиків. Журналіст, за його словами, міг у будь-який момент озвучити певну інформацію на весь світ.

Шеремет – людина медійна

Алкаєв заявив, що Шеремет становив загрозу, бо мав доступ до засобів масової інформації. Про це білорус розповів у інтерв'ю "Радіо Свободі".

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У цьому він був небезпечний. І як носій інформації, і як видавець, і як людина, яка працює над продовженням книги,

– пояснив Алкаєв.

Колишній начальник СІЗО додав, що він разом із Шереметом працював над продовженням книги "Розстріляна команда": "За задумом у нас повинно було вийти друге видання книги, але не вийшло".

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