Зеленський під час карантину влаштував вечірку до свого дня народження, – "Схеми"

29 січня у Києві відбулася вечірка з приводу дня народження Президента України Володимира Зеленського. Відзначали свято у квартирі співвласника студії "Квартал-95" Тімура Міндіча.
Джерело: "Радіо Свобода"
Журналісти програми "Схеми" підрахували, що святкування дня народження президента відвідали приблизно 30 гостей – усі без масок на обличчі. Хоча уряд з 25 січня встановив карантинні обмеження, за умовами яких не можна проводити масові заходи за участю понад 20 людей та без дотримання дистанції у 1,5 метра.
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Святкування відбулося у Києві на Грушевського, 9а:
Журналісти впізнали низку гостей, серед них:
"Схеми" попросили пресслужбу президента надати коментар щодо вечірки, організованої з порушеннями умов карантину. На момент публікації (вечір 4 лютого) відповідь з Офісу Президента не надходила.