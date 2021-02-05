29 січня у Києві відбулася вечірка з приводу дня народження Президента України Володимира Зеленського. Відзначали свято у квартирі співвласника студії "Квартал-95" Тімура Міндіча.

Джерело: "Радіо Свобода"

Журналісти програми "Схеми" підрахували, що святкування дня народження президента відвідали приблизно 30 гостей – усі без масок на обличчі. Хоча уряд з 25 січня встановив карантинні обмеження, за умовами яких не можна проводити масові заходи за участю понад 20 людей та без дотримання дистанції у 1,5 метра.

До теми Свято на засіданні: хто вітає Зеленського та що дарують нардепи

Що розповіли "Схеми" про святкування дня народження Зеленського

Святкування відбулося у Києві на Грушевського, 9а:

Там є апартаменти, оформлені на кіпрську фірму Олени Зеленської. Однак "Схеми" запевняють, що святкували в іншій квартирі – співвласника студії "Квартал-95" та бізнес-партнера Ігоря Коломойського Тімура Міндіча.

Журналісти впізнали низку гостей, серед них:

З влади – першого помічника президента Сергія Шефіра, главу Офісу Президента Андрія Єрмака, його заступника Кирила Тимошенка.

З шоу-бізнесу – учасників "Кварталу-95" Євгена Кошового, Олександра Пікалова, Олену Кравець, Валерія Жидкова, Степана Казаніна та інших.

"Схеми" попросили пресслужбу президента надати коментар щодо вечірки, організованої з порушеннями умов карантину. На момент публікації (вечір 4 лютого) відповідь з Офісу Президента не надходила.

Нагадаємо, Володимиру Зеленському 25 січня 2021 року виповнилося 43 роки. Як мінявся чинний глава держави та його професії – читайте у матеріалі 24 каналу.