Між Росією та Китаєм в Амурській області будують канатну дорогу. Українців цей факт зацікавив би мало, та річ у тім, що до цього будівництва причетні компанії, пов'язані із родиною Віктора Медведчука та його соратника Тараса Козака.

Дорогу між Росією та Китаєм будують компанії, пов'язані з родинами голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука та його соратника Тараса Козака. Про це розповіли "Схеми" у розслідуванні "Дорога в Китай".

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Цікаво, що коли дорогу завершать будувати, Росія надасть причетним компаніям пільги для комерції на кордоні з Китаєм.

Розслідування "Схем" про Медведчука і дорогу між РФ та Китаєм: головне

Дорогу в Амурській області між РФ та Китаєм зводить російська компанія "ЗЕД Девелопмент".

Її керівник Олександр Баримов, як виявили журналісти, одночасно є директором АО "Ньюйол".

А "Ньюйол" своєю чергою входить у "Юг Энерго", власницею якої є дружина Медведчука Оксана Марченко.

Крім того, Баримов спільно з Олександром Мартиненком користувався машиною. А Мартиненко є засновником АО "Ренессанс", власницею якої також є Оксана Марченко. Але і це ще не все:

У Марченко з Баримовим є фінансові взаємовідносини – придбання цінних паперів – на понад 133 мільйони рублів.

У 2016 – 2018 Баримов керував російською фірмою нардепа Тараса Козака ООО "Добробут Инвест".

Тарас Козак – це соратник Медведчука та юридичний власник телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна".

Зв'язок із родиною Медведчука є і в інвестора будівництва канатної дороги – групи компаній "Регіон". Її контролює російський бізнесмен Сергій Сударіков, якого росЗМІ називають близьким до Ігоря Сєчіна – давнього друга Путіна.



Зв'язки родин Медведчука й Козака з будівництвом дороги у Росії / Фото "Схем"

Віктор Медведчук прокоментував цю інформацію: мовляв, у зведенні канатної дороги в Росії участі не бере, з Олександром Баримовим не знайомий.

Хто такий Віктор Медведчук – дивіться у програмі 24 каналу "Олігархи":

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