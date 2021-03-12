Судді КСУ масово просили самовідвід перед голосуванням щодо антикорупційної реформи, – "Схеми"

Джерело:"Радіо Свобода"
Перед голосуванням про визнання неконституційною частини антикорупційного законодавства чимало суддів Конституційного Суду України написали заяви про самовідвід. Таких було аж 13 із 15.
Журналісти програми "Схеми" опублікували 11 березня нове розслідування – "КСУ: Хроніки свавілля". У ньому серед іншого розкрито нові подробиці резонансної справи, яка призвела до конституційної кризи в Україні.
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"Схеми" вказують, що 13 із 15 суддів Конституційного Суду України написали заяви про самовідвід у справі про антикорупційну реформу. Адже вони сумнівалися у власній неупередженості.
А все тому, що могли мати конфлікт інтересів. Судді пояснювали у своїх заявах, що НАЗК (Нацагентство з запобігання корупції) та НАБУ (Національне антикорупційне бюро) мають провадження, у яких фігурують прізвища цих же суддів.
Мовляв, "окремі положення цього законодавства (антикорупційного, яке КСУ й мав розглядати – 24 канал) є предметом конституційного контролю у вказаній справі".
13 із 15 суддів КСУ написали заяви про самовідвід перед скандальним голосуванням / Фото "Схеми"
Конституційна криза в Україні: що слід пам'ятати / Інфографіка 24 каналу
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