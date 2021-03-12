Перед голосуванням про визнання неконституційною частини антикорупційного законодавства чимало суддів Конституційного Суду України написали заяви про самовідвід. Таких було аж 13 із 15.

Журналісти програми "Схеми" опублікували 11 березня нове розслідування – "КСУ: Хроніки свавілля". У ньому серед іншого розкрито нові подробиці резонансної справи, яка призвела до конституційної кризи в Україні.

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13 із 15: судді КСУ не хотіли розглядати антикорупційну реформу

"Схеми" вказують, що 13 із 15 суддів Конституційного Суду України написали заяви про самовідвід у справі про антикорупційну реформу. Адже вони сумнівалися у власній неупередженості.

А все тому, що могли мати конфлікт інтересів. Судді пояснювали у своїх заявах, що НАЗК (Нацагентство з запобігання корупції) та НАБУ (Національне антикорупційне бюро) мають провадження, у яких фігурують прізвища цих же суддів.

Мовляв, "окремі положення цього законодавства (антикорупційного, яке КСУ й мав розглядати – 24 канал) є предметом конституційного контролю у вказаній справі".

Хто з суддів КСУ написав заяви про самовідвід

Голова КСУ Олександр Тупицький, Суддя-доповідач Ігор Сліденко, Судді Віктор Городовенко, Ірина Завгородня, Олександр Касмінін, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Василь Лемак, Олександр Литвинов, Володимир Мойсик, Олег Первомайський, Сергій Сас та Петро Філюк.



13 із 15 суддів КСУ написали заяви про самовідвід перед скандальним голосуванням / Фото "Схеми"

Та найцікавіше в іншому: судді заяви написали, але – самі ж проголосували за відмову у задоволенні цих заяв.



А потім і проголосували за скасування частини антикорупційного законодавства, чим спровокували в Україні конституційну кризу.

Коротко про рішення КСУ щодо антикорупційного законодавства

27 жовтня 2020 року за поданням 48 народних депутатів КСУ визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.

Цим суд фактично скасував покарання за недостовірне електронне декларування чиновників та суддів. НАЗК також втратило право на перевірку й моніторинг способу життя декларантів.



Конституційна криза в Україні: що слід пам'ятати / Інфографіка 24 каналу

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