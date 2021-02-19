Схема передачі справ Татарова та Дубневичів схожа: що вирішить суд

Екснардепи брати Дубневичі через Печерський суд хочуть забрати у Національного антикорупційного бюро справу про розкрадання газу. Провадження хочуть передати в Генпрокуратуру, хоча Бюро розслідує його з 2016 року.

Така "схема" передачі справ дуже примітивна. Таку думку висловив ексдепутат та член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко.

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Про розкрадання газу

За словами Лещенка, брати Дубневичі є безпосередніми бенефіціарами у справі про розкрадання газу. Вони брали газ, який потрібен для населення і виробляли з нього електроенергію, яку продавали підприємцям за ринковою вартістю.

Як наголосив експерт, рішення по суті в судах ще немає.

Що відомо про справу розкрадання газу?

Це вже другий епізод корупційної схеми з розкрадання газу на двох ТЕЦ – Новояворівській і Новороздольській. Перший – про розкрадання газу на 1,4 мільярда гривень – з грудня 2019 року слухається у суді.



Загальна сума розкрадань за двома епізодами перевищує 2,1 мільярда.



У січні 2018 детективи НАБУ затримали та повідомили про підозру 5 особам, наближених до Ярослава й Богдана Дубневичів. Це вже другий епізод корупційної схеми з розкрадання газу на двох ТЕЦ – Новояворівській і Новороздольській. Перший – про розкрадання газу на 1,4 мільярда гривень – з грудня 2019 року слухається у суді.Загальна сума розкрадань за двома епізодами перевищує 2,1 мільярда.У січні 2018 детективи НАБУ затримали та повідомили про підозру 5 особам, наближених до Ярослава й Богдана Дубневичів.

Схема, яку хочуть використати зараз

Зараз хочуть через суд змінити підслідність: тобто забрати справу у НАБУ, яке дійсно її довело до суду, і віддати в інший орган, який може бути більше лояльний до обвинувачених.

Як сказав Лещенко, таку схему бачили кілька разів, коли у НАБУ хотіли забрати справи. Зокрема, мовиться про такі:

справа заступника керівника Офісу Президента Олег Татарова;

голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка;

справа "Приватбанку";

справа колишнього міністра екології Миколи Злочевського;

справи Дубневича.

Ці справи хочуть забрати з рук Антикорупційного бюро. Справа примітивна – подається позов в Печерський суд, де "все схвачено" і давно працює корупційний ліфт,

– сказав Лещенко.

Потім, за його словами, щоб справу довести до логічного, для корупціонерів завершення, треба щоб її Офіс генпрокурора пішов оскаржувати не в апеляцію НАБУ, а в Київський апеляційний суд. Тож провадження навіть не відкриватимуть.

Розслідування справи: що відомо