Схема передачі справ Татарова та Дубневичів схожа: що вирішить суд
Екснардепи брати Дубневичі через Печерський суд хочуть забрати у Національного антикорупційного бюро справу про розкрадання газу. Провадження хочуть передати в Генпрокуратуру, хоча Бюро розслідує його з 2016 року.
Джерело:24 канал
Така "схема" передачі справ дуже примітивна. Таку думку висловив ексдепутат та член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко.
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Про розкрадання газу
За словами Лещенка, брати Дубневичі є безпосередніми бенефіціарами у справі про розкрадання газу. Вони брали газ, який потрібен для населення і виробляли з нього електроенергію, яку продавали підприємцям за ринковою вартістю.
Як наголосив експерт, рішення по суті в судах ще немає.
Що відомо про справу розкрадання газу?
Це вже другий епізод корупційної схеми з розкрадання газу на двох ТЕЦ – Новояворівській і Новороздольській. Перший – про розкрадання газу на 1,4 мільярда гривень – з грудня 2019 року слухається у суді.
Загальна сума розкрадань за двома епізодами перевищує 2,1 мільярда.
У січні 2018 детективи НАБУ затримали та повідомили про підозру 5 особам, наближених до Ярослава й Богдана Дубневичів.
Схема, яку хочуть використати зараз
Зараз хочуть через суд змінити підслідність: тобто забрати справу у НАБУ, яке дійсно її довело до суду, і віддати в інший орган, який може бути більше лояльний до обвинувачених.
Як сказав Лещенко, таку схему бачили кілька разів, коли у НАБУ хотіли забрати справи. Зокрема, мовиться про такі:
- справа заступника керівника Офісу Президента Олег Татарова;
- голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка;
- справа "Приватбанку";
- справа колишнього міністра екології Миколи Злочевського;
- справи Дубневича.
Ці справи хочуть забрати з рук Антикорупційного бюро. Справа примітивна – подається позов в Печерський суд, де "все схвачено" і давно працює корупційний ліфт,
– сказав Лещенко.
Розслідування справи: що відомо
- У НАБУ кажуть, що розслідування, долею якого "раптово" перейнявся Печерський райсуд столиці, детективи завершили ще в жовтні 2020 року. Нині ж уже декілька місяців підозрювані ознайомлюються з матеріалами справи.
- Схожу схему використали й для передачі справи Олега Татарова. Тоді суд зобов'язав Офіс генпрокурора забрати справу в НАБУ і віддати її Службі безпеки України.
- В НАБУ за таким рішенням не згодні і намагаються витребувати справу назад.
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