Шарія підозрюють у держзраді: як відреагували соцмережі

Джерело:24 канал
Служба безпеки України оголосила про підозру блогеру Анатолію Шарію у держзраді. Проукраїнська частина суспільства схвально відреагувала на таку подію.
Українці подякували СБУ та висловили сподівання, що канал Шарія та партію далі закриють.
Важливо Працює на Росію: СБУ оголосила про підозру пропагандисту Шарію
Колишній бранець Кремля Олег Сенцов зауважив, що СБУ знадобилось 9 років, аби з'ясувати, що Шарій – ворог України.
Добре, що це визначено зараз вже офіційно,
– наголосив Сенцов.
Журналіст та блогер Денис Казанський наголосив, що подібні справи у нас легко "зливають".
"Зрозуміти, наскільки все серйозно, можна буде зараз по ситуації з "Партією Шарія". Якщо будуть розганяти і закривати – значить, взялися за справу відповідально", – сказав журналіст.
Він також нагадав, що питань і обґрунтованих претензій до фінансування "Партії Шарія" дуже багато.
Журналіст Юрій Бутусов підтримав думку, що наступним кроком СБУ має бути заборона партії блогера, а також необхідно звернутись до Youtube з вимогою закрити канал Шарія.
Браво Службі безпеки України! Рішення СБУ відповідає державним інтересам, тільки повага за це,
– додав Бутусов.
Активіст Сергій Стерненко також зрадів, що СБУ оголосила підозру Шарію. Крім цього, він висловив сподівання, що це призведе до екстрадиції блогера в Україну.
Журналістка Ан Жюлак очікує, що справу Шарія доведуть до логічного кінця, тобто вироку.
"Добре, що на Банковій правильно намацали, куди треба рухатись, аби не втрачати електоральне дно", – підсумувала Жюлак.
Військовий Владислав Шевчук порадив Шарію пакувати валізи.
Не зрадою єдиною,
– написав Шевчук.
Нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко також відреагувала на підозру Шарію. Вона лаконічно подякувала СБУ.
Голова правління ГО "ОПОРА" Ольга Айвазовська стверджує, що "Партію Шарія" не заборонять.