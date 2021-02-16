Служба безпеки України оголосила про підозру блогеру Анатолію Шарію у держзраді. Проукраїнська частина суспільства схвально відреагувала на таку подію.

Українці подякували СБУ та висловили сподівання, що канал Шарія та партію далі закриють.

Важливо Працює на Росію: СБУ оголосила про підозру пропагандисту Шарію

Олег Сенцов

Колишній бранець Кремля Олег Сенцов зауважив, що СБУ знадобилось 9 років, аби з'ясувати, що Шарій – ворог України.

Добре, що це визначено зараз вже офіційно,

– наголосив Сенцов.

Денис Казанський

Журналіст та блогер Денис Казанський наголосив, що подібні справи у нас легко "зливають".

"Зрозуміти, наскільки все серйозно, можна буде зараз по ситуації з "Партією Шарія". Якщо будуть розганяти і закривати – значить, взялися за справу відповідально", – сказав журналіст.

Він також нагадав, що питань і обґрунтованих претензій до фінансування "Партії Шарія" дуже багато.

Юрій Бутусов

Журналіст Юрій Бутусов підтримав думку, що наступним кроком СБУ має бути заборона партії блогера, а також необхідно звернутись до Youtube з вимогою закрити канал Шарія.

Браво Службі безпеки України! Рішення СБУ відповідає державним інтересам, тільки повага за це,

– додав Бутусов.

Сергій Стерненко

Активіст Сергій Стерненко також зрадів, що СБУ оголосила підозру Шарію. Крім цього, він висловив сподівання, що це призведе до екстрадиції блогера в Україну.

Ан Жюлак

Журналістка Ан Жюлак очікує, що справу Шарія доведуть до логічного кінця, тобто вироку.

"Добре, що на Банковій правильно намацали, куди треба рухатись, аби не втрачати електоральне дно", – підсумувала Жюлак.

Владислав Шевчук

Військовий Владислав Шевчук порадив Шарію пакувати валізи.

Не зрадою єдиною,

– написав Шевчук.

Ірина Геращенко

Нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко також відреагувала на підозру Шарію. Вона лаконічно подякувала СБУ.