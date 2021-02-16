Шарія підозрюють у держзраді: як відреагували соцмережі
Служба безпеки України оголосила про підозру блогеру Анатолію Шарію у держзраді. Проукраїнська частина суспільства схвально відреагувала на таку подію.
Джерело:24 канал
Українці подякували СБУ та висловили сподівання, що канал Шарія та партію далі закриють.
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Олег Сенцов
Колишній бранець Кремля Олег Сенцов зауважив, що СБУ знадобилось 9 років, аби з'ясувати, що Шарій – ворог України.
Добре, що це визначено зараз вже офіційно,
– наголосив Сенцов.
Денис Казанський
Журналіст та блогер Денис Казанський наголосив, що подібні справи у нас легко "зливають".
"Зрозуміти, наскільки все серйозно, можна буде зараз по ситуації з "Партією Шарія". Якщо будуть розганяти і закривати – значить, взялися за справу відповідально", – сказав журналіст.
Він також нагадав, що питань і обґрунтованих претензій до фінансування "Партії Шарія" дуже багато.
Юрій Бутусов
Журналіст Юрій Бутусов підтримав думку, що наступним кроком СБУ має бути заборона партії блогера, а також необхідно звернутись до Youtube з вимогою закрити канал Шарія.
Браво Службі безпеки України! Рішення СБУ відповідає державним інтересам, тільки повага за це,
– додав Бутусов.
Сергій Стерненко
Активіст Сергій Стерненко також зрадів, що СБУ оголосила підозру Шарію. Крім цього, він висловив сподівання, що це призведе до екстрадиції блогера в Україну.
Ан Жюлак
Журналістка Ан Жюлак очікує, що справу Шарія доведуть до логічного кінця, тобто вироку.
"Добре, що на Банковій правильно намацали, куди треба рухатись, аби не втрачати електоральне дно", – підсумувала Жюлак.
Владислав Шевчук
Військовий Владислав Шевчук порадив Шарію пакувати валізи.
Не зрадою єдиною,
– написав Шевчук.
Ірина Геращенко
Нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко також відреагувала на підозру Шарію. Вона лаконічно подякувала СБУ.
Підозра Шарію: що відомо
- СБУ оголосила Шарію підозру, тому що має підстави вважати, що він діяв на замовлення іноземних структур.
- Одна стаття щодо підозри стосується державної зради, інша – порушення рівноправності людей стосовно їх расової, національної належності, релігійних переконань.
- Сам Шарій подякував за підозру СБУ та заявив, що всі справи проти нього нібито "чиста політика".
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Голова правління ГО "ОПОРА" Ольга Айвазовська стверджує, що "Партію Шарія" не заборонять.
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