Шарій знову не прийшов на допит до СБУ

Джерело:PavlovskyNews
Проросійський блогер Анатолій Шарій 25 лютого не прийшов на повторний допит до Служби безпеки України, оскільки перебуває в Іспанії. Прийшли його адвокати.
СБУ направила клопотання до Печерського районного суду для отримання дозволу на затримання Шарія. Також просять дозвіл застосувати для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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Адвокат Шарія Валентин Рибін ознайомився із матеріалами справи. Він запевняє, нібито у підозрі немає доказів державної зради.
Раніше Рибін переконував, що Шарій не має статусу підозрюваного. Він казав, що у СБУ знають, де перебуває Шарій, тож можуть передати повідомлення через іспанських правоохоронців.