Шарій заявив, що не отримав від СБУ ані обвинувачення, ані повістки

Джерело:фейсбук Анатолія Шарія
Напередодні Служба безпеки України оголосила про підозру одіозному блогеру Анатолію Шарію. Однак сам блогер спростував цю інформацію, заявивши, що підозру і повістку про виклик на допит він нібито не отримував.
Блогер зазначив, що наразі проживає в Іспанії й про підозру почув на телебаченні. Але, за його словами, фактично він її не отримував.
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Шарій наголосив, що СБУ "ненавмисно" засвітила адресу відправки повістки. Однак, блогер зауважив, що ніколи не жив за цією адресою.
Я, звичайно, щось чув на телебаченні й в телеграмі, але з огляду на тривале проживання в ЄС повістку не отримував і не бачив. Тому ніякої підозри мені не оголошено,
– підсумував він.
Зазначимо, що повістку про виклик на допит СБУ направила на адресу Київ, вулиці Вадима Гетьмана, 43А. "Українська правда" з посиланням на реєстр прав на нерухоме майно вказує, Шарій дійсно володіє квартирою на вулиці Вадима Гетьмана, але у будинку під іншим номером: не 43А, а 46А.