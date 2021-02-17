Шарій заявив, що не отримав від СБУ ані обвинувачення, ані повістки

17 лютого 2021 , 15:54
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Джерело:

фейсбук Анатолія Шарія

Напередодні Служба безпеки України оголосила про підозру одіозному блогеру Анатолію Шарію. Однак сам блогер спростував цю інформацію, заявивши, що підозру і повістку про виклик на допит він нібито не отримував.

Блогер зазначив, що наразі проживає в Іспанії й про підозру почув на телебаченні. Але, за його словами, фактично він її не отримував.

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Шарій наголосив, що СБУ "ненавмисно" засвітила адресу відправки повістки. Однак, блогер зауважив, що ніколи не жив за цією адресою.

Я, звичайно, щось чув на телебаченні й в телеграмі, але з огляду на тривале проживання в ЄС повістку не отримував і не бачив. Тому ніякої підозри мені не оголошено,
– підсумував він.

Зазначимо, що повістку про виклик на допит СБУ направила на адресу Київ, вулиці Вадима Гетьмана, 43А. "Українська правда" з посиланням на реєстр прав на нерухоме майно вказує, Шарій дійсно володіє квартирою на вулиці Вадима Гетьмана, але у будинку під іншим номером: не 43А, а 46А.

Що відомо про підозру Шарію

  • Служба безпеки України оголосила про підозру Анатолію Шарію. Одна стаття щодо підозри стосується державної зради, інша – порушення рівноправності людей щодо їх расової, національної належності, релігійних переконань.
  • Голова правління ГО "ОПОРА" Айвазовська заявила, що підозра одіозному блогеру ніяк не вплине на діяльність партії, неофіційним лідером якої він є.
  • Сам Шарій переконаний, що всі справи проти нього – політичні.
  • Згідно з інформацією ЗМІ, Анатолія Шарія оголосять в розшук, якщо він не з'явиться на допит до СБУ 22 лютого.
Більше про те, чим відомий одіозний блогер Анатолій Шарій та чому його пов'язують з Росією – читайте за посиланням.