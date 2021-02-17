Шарій заявив, що не отримав від СБУ ані обвинувачення, ані повістки

Напередодні Служба безпеки України оголосила про підозру одіозному блогеру Анатолію Шарію. Однак сам блогер спростував цю інформацію, заявивши, що підозру і повістку про виклик на допит він нібито не отримував.

Блогер зазначив, що наразі проживає в Іспанії й про підозру почув на телебаченні. Але, за його словами, фактично він її не отримував.

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Шарій наголосив, що СБУ "ненавмисно" засвітила адресу відправки повістки. Однак, блогер зауважив, що ніколи не жив за цією адресою.

Я, звичайно, щось чув на телебаченні й в телеграмі, але з огляду на тривале проживання в ЄС повістку не отримував і не бачив. Тому ніякої підозри мені не оголошено,

– підсумував він.

Зазначимо, що повістку про виклик на допит СБУ направила на адресу Київ, вулиці Вадима Гетьмана, 43А. "Українська правда" з посиланням на реєстр прав на нерухоме майно вказує, Шарій дійсно володіє квартирою на вулиці Вадима Гетьмана, але у будинку під іншим номером: не 43А, а 46А.

Що відомо про підозру Шарію

Служба безпеки України оголосила про підозру Анатолію Шарію. Одна стаття щодо підозри стосується державної зради , інша – порушення рівноправності людей щодо їх расової, національної належності, релігійних переконань.

, інша – щодо їх расової, національної належності, релігійних переконань. Голова правління ГО "ОПОРА" Айвазовська заявила, що підозра одіозному блогеру ніяк не вплине на діяльність партії, неофіційним лідером якої він є.

Сам Шарій переконаний, що всі справи проти нього – політичні.

Згідно з інформацією ЗМІ, Анатолія Шарія оголосять в розшук, якщо він не з'явиться на допит до СБУ 22 лютого.