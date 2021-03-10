Шарій заявив, що Мін'юст подав позов до суду про заборону його партії

Джерело:Анатолій Шарій у телеграмі
Проросійський блогер Анатолій Шарій заявив, що Міністерство юстиції подало позов до суду про заборону його партії.
Він влаштував істерику та звинуватив у всьому Володимира Зеленського. За його словами, президент дав вказівку "закрити "Партію Шарія" будь-яким способом".
Читайте також Зеленський додав Шарія в чорний список у твітері
На цьому пропагандист не зупинився та написав, що СБУ відреагувала на рішення глави держави та надіслала до Мін'юсту лист з вимогою подати позов до суду про заборону проросійської політсили.
Блогер додав, що цього ж дня Міністерство юстиції подало позов.Зверніть увагу! У лютому 2021 року Служба безпеки України оголосила проросійського блогера Анатолія Шарія у державний розшук.
Новина доповнюється...