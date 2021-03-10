Шарій заявив, що Мін'юст подав позов до суду про заборону його партії

Проросійський блогер Анатолій Шарій заявив, що Міністерство юстиції подало позов до суду про заборону його партії.

Він влаштував істерику та звинуватив у всьому Володимира Зеленського. За його словами, президент дав вказівку "закрити "Партію Шарія" будь-яким способом".

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На цьому пропагандист не зупинився та написав, що СБУ відреагувала на рішення глави держави та надіслала до Мін'юсту лист з вимогою подати позов до суду про заборону проросійської політсили.

Блогер додав, що цього ж дня Міністерство юстиції подало позов.

У лютому 2021 року Служба безпеки України оголосила проросійського блогера Анатолія Шарія у державний розшук

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