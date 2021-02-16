Це – чиста політика: Шарій відреагував на підозру СБУ

Джерело:24 канал
Служба безпеки України оголосила про підозру пропагандисту Анатолію Шарію. У СБУ повідомили, що скандальний блогер діяв на шкоду національним інтересам України. Сам Шарій переконаний, що всі справи проти нього – політичні.
На підозру Шарій відреагував дописом у своєму телеграм-каналі.
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Дякую СБУ за оголошення про підозру шляхом публікації пропагандистського ролика у телеграмі за статтею "Державна зрада". Тепер не треба доводити зайвий раз у ЄС, що всі справи проти мене – чиста політика,
– впевнений пропагандист.
Джерело: СБУ
Зазначимо, що про оголошення підозри Шарію стало відомо 16 лютого. У СБУ наголосили, що проросійський блогер та політик діяв в інтересах іншої держави. Його метою було зашкодити Україні в інформаційній сфері.
Підозру оголосили одразу за 2 статтями. Перша стосується державної зради, інша – порушення рівноправності людей залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань.
Слідчі з'ясували, що в інтерв'ю та виступах Шарія – достатньо фактів його небезпечної діяльності. Він умисне поширював маніпулятивну інформацію, якою активно користувались російські ЗМІ.
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Дивіться ролик, який оприлюднила СБУ: