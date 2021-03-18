Ще один персонаж, який брав участь у втручанні в американські вибори не менш активно, ніж Деркач з Дубінським, намагається уникнути потрапляння до санкційного списку США.

Звати цього персонажа Анатолій Шарій і йому жодним чином не можна під санкції, адже це автоматично позбавить його притулку та унеможливить його перебування в ЄС, в якому зараз і так тривають не надто сприятливі для нього процеси. А враховуючи те, що він оголошений в розшук СБУ, можна дуже просто спрогнозувати його подальшу долю: або ґрати, або втеча в Росію, на яку він працює.

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Шарій у пошуках лобістів

В даний момент Шарій та його російські друзі займаються пошуком лобістської компанії у Вашингтоні, яка б допомогла йому уникнути санкцій. Наскільки мені відомо, відбуваються перемовини з різними компаніями, але наразі офіційно ще нікого не винайняли. Час у Шарія обмежений, адже він уже на олівці у відповідних державних структурах США.

Думаю, що ми можемо вжити максимум заходів, аби він не зміг уникнути ані санкцій, ні кримінальної відопвідальності за державну зраду, відмивання грошей та інші злочини. І ми це зробимо.

В цьому контексті дуже показовий приклад українців в Іспанії, які відправили вже другий офіційний лист міністру внутрішніх справ Іспанії з вимогою провести розслідування пропагандистської діяльності Шарія, джерел походження його прибутків, розпалення міжнаціональної ворожнечі тощо. Також офіційні органи Іспанії отримали беззаперечні докази ксенофобської діяльності Шарія та його дружини, яка дуже контрастує з його нинішньою "антифашистською" риторикою, якою вони зараз прикриваються.

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Як вважаєте, яка ймовірність того, що ЄС надалі укриватиме у себе неонациста під американськими санкціями?