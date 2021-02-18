Проросійському пропагандисту Анатолію Шарію оголосили підозру щодо державної зради та порушення рівноправності людей. Водночас блогер – не тільки антиукраїнський діяч.

Політичний оглядач Дмитро Литвин в ефірі програми "6/9" зауважив, що дуже підтримує процес щодо притягнення Шарія до відповідальності. Проте варто розглянути ширший контекст.

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"Шарій не лише антиукраїнський, але й антиєвропейський діяч. Він поширює дуже чітку антиєвропейську пропаганду", – сказав Дмитро Литвин.

Він звернув увагу на те, що Шарій говорив про біженців, людей з інвалідністю та ромів. Політичний оглядач зауважив, що дуже важливо, щоб не тільки влада зараз, а й громадські організації й медійники цю інформацію поширювали в Європі, що насправді у них там сидить людина, яка працює проти Європи.

Тоді (після поширення інформації – 24 канал) буде більше тиску на Шарія і ми його швидше отримаємо,

– сказав політичний оглядач.

Зрозуміло, що Шарій займався антиукраїнською роботою, однак завжди треба пам'ятати, що суспільний настрій може залишитись, додав Дмитро Литвин.

Шарію оголосили підозру: коротко