Служба безпеки України оголосила про підозру блогеру та політику Анатолію Шарію.

СБУ оголосила про підозру Шарію: що треба розуміти

До питання про перспективи партії, неофіційному лідеру якої було оголошено про підозру щодо державної зради:

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Стаття 37 Конституції України: "Утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняються.

ЗУ "Про політичні партії" передбачає, що в судовому порядку Мінюст може ініціювати заборону політичної партії у випадку порушення вимог щодо її діяльності, встановлених Конституцією України.

Анатолій Шарій формально не очолює юридичну особу названої на його честь політичної партії, а вручення підозри не є тим самим, що і обвинувачувальний вирок.

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Відповідно, на запитання журналістів, які вже почали надходити та громадськості, автоматичне припинення діяльності партії не може бути наслідком дій окремого її члена, лідера, навіть керівника. В поза судовому порядку ліквідацію структури через вручення підозри її лідеру навіть щодо серйозного злочину не передбачено законодавством.

Натомість, будемо слідкувати за подіями.