Шарій усіма силами намагається уникнути санкцій США і шукає лобістів, – журналіст
Анатолій Шарій може приєднатися до Олександра Дубінського й Олександра Онищенка і потрапити під санкції США. Наразі він шукає у Вашингтоні протекції.
Джерело:телеграм Сергія Іванова
Потрапляння до санкційного списку означатиме для Шарія повне фіаско. Адже, як пише Сергій Іванов, це автоматично позбавить його притулку та унеможливить перебування в ЄС.
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Шарій шукає протекції
Відтак, якщо з Євросоюзу Шарія "попросять", йому або доведеться йти за ґрати в Україні, оскільки він у розшуку СБУ, або їхати в Росію.
Як пише Сергій Іванов, Анатолій Шарій та його "російські друзі" займаються пошуком лобістської компанії у Вашингтоні, яка б допомогла йому уникнути санкцій.
Наскільки мені відомо, відбуваються перемовини з різними компаніями, але наразі офіційно ще нікого не винайняли. Час у Шарія обмежений, адже він уже на олівці у відповідних державних структурах США,
– написав журналіст.
На початку року під санкції США потрапили Олександр Дубінський і нардеп-втікач Олександр Онищенко. Їх звинуватили у втручанні у вибори США.
Листи до іспанської влади
Як повідомляє журналіст, щодо Шарія є показовий приклад українців в Іспанії. Вони відправили вже другий офіційний лист міністру внутрішніх справ Іспанії з вимогою провести розслідування пропаганди Шарія і джерел його прибутків, розпалення міжнаціональної ворожнечі.
Також офіційні органи Іспанії отримали беззаперечні докази ксенофобської діяльності Шарія та його дружини, яка дуже контрастує з його нинішньою "антифашистською" риторикою.
Справа Шарія: деталі
- 16 лютого СБУ оголосила підозру Анатолію Шарію.
- Проросійського блогера підозрюють у завданні шкоди інформаційній безпеці України.
- Однак сам Шарій переконаний, що його справа – політична.
- Слідство оголосило блогера у розшук після того, як він не прийшов на допит.
- Міністерство юстиції подало до суду із проханням заборонити "Партію Шарія" в Україні.
- Окружний адміністративний суд Києва відкрив відповідне провадження.
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