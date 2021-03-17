Анатолій Шарій може приєднатися до Олександра Дубінського й Олександра Онищенка і потрапити під санкції США. Наразі він шукає у Вашингтоні протекції.

Потрапляння до санкційного списку означатиме для Шарія повне фіаско. Адже, як пише Сергій Іванов, це автоматично позбавить його притулку та унеможливить перебування в ЄС.

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Шарій шукає протекції

Відтак, якщо з Євросоюзу Шарія "попросять", йому або доведеться йти за ґрати в Україні, оскільки він у розшуку СБУ, або їхати в Росію.

Як пише Сергій Іванов, Анатолій Шарій та його "російські друзі" займаються пошуком лобістської компанії у Вашингтоні, яка б допомогла йому уникнути санкцій.

Наскільки мені відомо, відбуваються перемовини з різними компаніями, але наразі офіційно ще нікого не винайняли. Час у Шарія обмежений, адже він уже на олівці у відповідних державних структурах США,

– написав журналіст.

На початку року під санкції США потрапили Олександр Дубінський і нардеп-втікач Олександр Онищенко. Їх звинуватили у втручанні у вибори США.

Важливо! Національна розвідка США оприлюднила доповідь, у якій мовилося про іноземне втручання у президентські вибори 2020 року у США. Передовсім йдеться про те, що на хід голосування хотіла вплинути Росія. Однак, у звіті вказано, що робили це і громадяни України.

Листи до іспанської влади

Як повідомляє журналіст, щодо Шарія є показовий приклад українців в Іспанії. Вони відправили вже другий офіційний лист міністру внутрішніх справ Іспанії з вимогою провести розслідування пропаганди Шарія і джерел його прибутків, розпалення міжнаціональної ворожнечі.

Також офіційні органи Іспанії отримали беззаперечні докази ксенофобської діяльності Шарія та його дружини, яка дуже контрастує з його нинішньою "антифашистською" риторикою.

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