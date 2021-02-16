Шарій може втекти в Москву, – адвокат про підозру проросійському блогеру

Процедура щодо Анатолія Шарія може зайняти місяці, якщо слідчі діятимуть чітко – його екстрадують в Україну. Однак ситуація дещо ускладниться, якщо блогер втече в Росію.

Таку думку висловив російський правозахисник Марк Фейгін. Він додав, що суд над блогером повинен відбутись саме в країні, яка повідомила відповідне обвинувачення.

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"Я не виключаю, що він (Шарій – 24 канал) може перелетіти в Москву. Тоді його не можна буде дістати, але можна буде діяти паралельно – по лінії його внесення у санкційні списки США. Тоді можливою буде швидка заборона його акаунтів у соцмережах", – повідомив Фейгін.

У чому полягає процедура екстрадиції

За словами російського правозахисника, у питанні екстрадиції в Україну проросійського блогера Анатолія Шарія процедура досить проста:

потрібно звернутися в правоохоронні органи Іспанії;

надіслати запит про розшук в Інтерпол.

Водночас Фейгін зауважив, що відповідне питання обов'язково потрібно вирішувати з керівництвом Литви, оскільки Шарій продовжує користуватися так званим статусом біженця в Литві.

Потрібно щоб цей статус (біженця – 24 канал) був заборонений. Тоді це спростить процедуру щодо його екстрадиції в Україну,

– додав Марк Фейгін.

Російський правозахисник сказав, що якщо Шарія екстрадують в Україну, то йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Марк Фейгін додав, що суд над блогером повинен відбутись саме в країні, яка повідомила відповідне обвинувачення.

Шарію оголосили про підозру: коротко

Одна стаття щодо підозри Анатолію Шарію стосується державної зради, інша – порушення рівноправності людей стосовно їх расової, національної належності, релігійних переконань.

Проросійський блогер подякував за підозру СБУ та заявив, що всі справи проти нього нібито "чиста політика".

Серед скандальних дій Шарія – пошерення кремлівських фейків про "громадянську війну на сході України" та вислови щодо Революції Гідності.

16 лютого СБУ оголосила про підозру пропагандисту Анатолію Шарію – скандальний блогер діяв на шкоду національним інтересам України.