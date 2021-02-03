"Справжні мразі": Шарій хотів закриття каналів Козака, а тепер критикує – відео

Скандальний блогер Анатолій Шарій обурився блокуванням проросійських каналів 112, ZIK та NewsOne, підконтрольних Віктору Медведчуку. Хоча ще зовсім недавно сам критикував їхню діяльність, не шкодуючи лайливих слів.
Джерело: телеграм Дениса Казанського
На відео, яке Шарій зняв ще у 2019 році, звернув увагу журналіст Денис Казанський. Воно стосувалося "112 каналу".
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Блогер, не підбираючи слів, висловлювався про Медведчука та його ЗМІ. Таку реакцію спровокувало те, що на офіційному сайті каналу його назвали російським пропагандистом.
Я вам скажу так, сволочі: коли вас закриють, я не буду тішитися. Коли вами врешті витруть ж*пу і викинуть туди, де ви й маєте лежати, я не відкорковуватиму шампанське,
– запевняв він.
"Ви справжні мразі. Коли плюєте у спину тому, хто намагався тобі допомагати, готуйтеся до того, що наступного разу вам допоможуть хорошим ударом по поганій щелепі", – пригрозив Шарій.
Шарій звертається до журналістів "112 каналу": дивіться відео
Скандальний блогер запевняв, що взагалі не помітить, якщо "112 канал" закриють. Та коли дійшло до діла, судячи з його численних обурливих дописів, таких помітив, ще й чомусь змінив свою думку.
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