Шантажували боржників порнографією: поліція викрила банду колекторів

Організоване злочинне угруповання займалося наданням українцям кредитів, а потім вимагало гроші у боржників за допомогою шантажу.

Зловмисники у фоторедакторі виготовляли порноконтент із зображенням позичальників.

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Поліція викрила банду колекторів: що відомо

Учасниками злочинної схеми були понад 30 людей. Вони створили 2 фірми, які надавали українцям кредити.

А забезпеченням повернення позиченого виступали колектори, які займалися шантажем.

Зловмисники у фоторедакторах виготовляли порно із зображенням позичальників або їхніх родичів.

А тоді погрожували оприлюднити ці матеріали та вчинити фізичну розправу.

Поліцейські організували 50 обшуків в офісах, квартирах та автомобілях фігурантів. Вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, сервери та чорну бухгалтерію.

За цей злочин у разі доведення судом провини правопорушників можуть покарати ув'язненням до 12 років.

У поліції кажуть, що учасники банди за час своєї діяльності встигли зробити понад 360 тисяч погроз людям щонайменше на території Київської, Харківської, Вінницької, Сумської областей та у столиці.

Затримання банди колекторів: дивіться відео

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