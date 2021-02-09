Шантажували боржників порнографією: поліція викрила банду колекторів

Джерело:пресслужба Кіберполіції
Організоване злочинне угруповання займалося наданням українцям кредитів, а потім вимагало гроші у боржників за допомогою шантажу.
Зловмисники у фоторедакторі виготовляли порноконтент із зображенням позичальників.
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Поліцейські організували 50 обшуків в офісах, квартирах та автомобілях фігурантів. Вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, сервери та чорну бухгалтерію.
У поліції кажуть, що учасники банди за час своєї діяльності встигли зробити понад 360 тисяч погроз людям щонайменше на території Київської, Харківської, Вінницької, Сумської областей та у столиці.
Затримання банди колекторів: дивіться відео
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