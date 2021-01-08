Шанс для України та ЄС: що зміниться після приходу Байдена до влади
Одразу після приходу до влади Дональд Трамп почав перегляд багатьох міжнародних договорів. Обраний президент США Джо Байден – його повна протилежність.
Дональд Трамп – єдиний з сучасних президентів США, хто своїми висловлюваннями підриває довіру до виборчої системи країни і розколює американське суспільство. Детальніше – у сюжеті 24 каналу
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4 роки президентства Трампа були позначені гучними скандалами. Водночас він вивів США з ЮНЕСКО, Договору про відкрите небо та з Паризької кліматичної угоди.
"Я вивів нас з Паризької угоди, тому що заради цього нам потрібно було витратити мільярди доларів, і до нас ставилися абсолютно нечесно", – казав Дональд Трамп.
Він додав, що "не може пожертвувати десятками мільйонами робочих місць, багатьма тисячами компаніями через Паризьку угоду".
Чим відрізняються позиції президентів
Проте Джо Байден виступає за колективні дії у розв'язанні світових проблем. Він готовий:
- повернути США в Паризьку кліматичну угоду;
- відновити взаємодію з європейськими країнами у врегулюванні іранської ядерної проблеми;
- протистояти пандемії COVID-19 разом з ВООЗ;
- трансформувати НАТО;
- реагувати на інші серйозні міжнародні виклики.
За Трампа стосунки між партнерами щодо Північноатлантичного Альянсу значно погіршилися. Американський президент вимагав, щоб вони збільшили видатки на оборону і навіть погрожував вивести США з НАТО.
На відміну від ізоляціоністської політики Трампа Байден заявляв про прагнення до співпраці з союзниками і про готовність відновити лідерство США на світовій арені.
Америка повертається! Ми готові повести світ за собою, а не ухилятися від цього. Ми знову готові протистояти нашим суперникам і не відштовхувати наших союзників. Готові відстоювати наші цінності,
– заявляв обраний президент Байден.
Джозеф Байден: "Ми готові повести світ за собою" / Фото cbs58
Сподівання Євросоюзу
З обранням Джо Байдена на посаду президента США європейські лідери полегшено зітхнули.
В Брюсселі сподіваються, що відчуження, яке відбулося за президентства Трампа між Євросоюзом і Сполученими Штатами, вдасться подолати і вивести міжатлантичні стосунки на новий – ефективніший рівень.
"Що стосується зовнішньої політики, я думаю, що вона буде абсолютно іншою, вона буде дуже системною. І перші призначення вони однозначно кажуть, що Байден буде з перших днів тримати зовнішню політику в руках", – розповів міністр закордонних справ України 2014 – 2019 років Павло Клімкін.
За словами Володимира Огризка, міністра закордонних справ України 2007 – 2009 років, очевидно, що Байден повернеться до багатосторонності.
Байден повернеться до врегулювання тих, чи інших гарячих точок. Думаю, це буде на користь Україні,
– додав Огризко.
Підтримка України
Дійсно обрання Джо Байдена на посаду президента США є гарним шансом для України. Адже новий очільник Білого Дому неодноразово заявляв, що готовий дати гідну відповідь на агресивну зовнішню політику Кремля.
Байден готовий дати відповідь на агресивну зовнішню політику Кремля / Колаж 24 каналу
Міністр закордонних справ України 2014 – 2019 років Павло Клімкін зауважив, що США та Байден прекрасно розуміють, що Росія – це фундаментальна загроза цьому світові.
"Тобто буде мовитись не про стримання як таке, а про усунення цієї загрози. І ми можемо бути частиною цієї спільної історії, оскільки для нас це загроза існуванню", – додав він.
Позиція Байдена щодо корупції в Україні
Окрім зовнішнього ворога, маємо внутрішнього – корупцію. Джо Байден добре знає про нього, адже за часів свого віцепрезидентства він неодноразово відвідував Україну і навіть сприяв усуненню з посади генпрокурора Віктора Шокіна.
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Відтак він очікуватиме від української влади реальних реформ у цій сфері, а не лише порожніх декларацій. "У випадку, якщо українська влада продовжуватиме гратися в ігри й не буде наведено реального порядку в роботі антикорупційних органів, то прогресу з Байденом ми не отримаємо, вважає Володимир Огризко.
Для Байдена це буде лакмусовий папірець щодо того, чи Україна реально просувається у бік Заходу, чи це лише декларації,
– зауважив ексочільник МЗС.
Від українського суспільства залежатиме, чи дасть воно владі згаяти шанс в особі Джо Байдена, чи навпаки – підштовхуватиме українських політиків до необхідних реформ, які дозволять розраховувати на підтримку адміністрації нового президента США у наближенні до євроатлантичних структур.
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