Одразу після приходу до влади Дональд Трамп почав перегляд багатьох міжнародних договорів. Обраний президент США Джо Байден – його повна протилежність.

Дональд Трамп – єдиний з сучасних президентів США, хто своїми висловлюваннями підриває довіру до виборчої системи країни і розколює американське суспільство. Детальніше – у сюжеті 24 каналу

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4 роки президентства Трампа були позначені гучними скандалами. Водночас він вивів США з ЮНЕСКО, Договору про відкрите небо та з Паризької кліматичної угоди.

"Я вивів нас з Паризької угоди, тому що заради цього нам потрібно було витратити мільярди доларів, і до нас ставилися абсолютно нечесно", – казав Дональд Трамп.

Він додав, що "не може пожертвувати десятками мільйонами робочих місць, багатьма тисячами компаніями через Паризьку угоду".

Чим відрізняються позиції президентів

Проте Джо Байден виступає за колективні дії у розв'язанні світових проблем. Він готовий:

повернути США в Паризьку кліматичну угоду;

відновити взаємодію з європейськими країнами у врегулюванні іранської ядерної проблеми;

протистояти пандемії COVID-19 разом з ВООЗ;

трансформувати НАТО;

реагувати на інші серйозні міжнародні виклики.

За Трампа стосунки між партнерами щодо Північноатлантичного Альянсу значно погіршилися. Американський президент вимагав, щоб вони збільшили видатки на оборону і навіть погрожував вивести США з НАТО.

На відміну від ізоляціоністської політики Трампа Байден заявляв про прагнення до співпраці з союзниками і про готовність відновити лідерство США на світовій арені.

Америка повертається! Ми готові повести світ за собою, а не ухилятися від цього. Ми знову готові протистояти нашим суперникам і не відштовхувати наших союзників. Готові відстоювати наші цінності,

– заявляв обраний президент Байден.