У ніч на 28 грудня на шахті "Золоте", яка входить до ДП "Первомайськвугілля", стався обвал. Наразі тривають рятувальні роботи з пошуку 1 гірника.

Що відомо про обвал

Обвал на шахті "Золоте" стався 28 грудня, о 0:13. Про це у фейсбуці повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Раніше У Кривому Розі на шахті "Тернівська" стався обвал: постраждала людина

Відбувся обвал гірничої маси на горизонті 687 метрів шахти "Золоте" ДП "Первомайськвугілля",

– написав Волинець.

Деталі про постраждалих

Під час інциденту 2 працівників шахти були на робочому місці.

Бійці гірничорятувальної служби оперативно вивільнили гірника Олександра Васильчука. Від госпіталізації чоловік відмовився. Однак рятувальні роботи тривають – шукають ще одного шахтаря.