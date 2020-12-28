На шахті "Золоте" стався обвал: рятувальники шукають гірника
У ніч на 28 грудня на шахті "Золоте", яка входить до ДП "Первомайськвугілля", стався обвал. Наразі тривають рятувальні роботи з пошуку 1 гірника.
Що відомо про обвал
Обвал на шахті "Золоте" стався 28 грудня, о 0:13. Про це у фейсбуці повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
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Відбувся обвал гірничої маси на горизонті 687 метрів шахти "Золоте" ДП "Первомайськвугілля",
– написав Волинець.
Деталі про постраждалих
Під час інциденту 2 працівників шахти були на робочому місці.
Бійці гірничорятувальної служби оперативно вивільнили гірника Олександра Васильчука. Від госпіталізації чоловік відмовився. Однак рятувальні роботи тривають – шукають ще одного шахтаря.
Що відомо про шахту "Золоте"?Входить до ДК "Первомайськвугілля". Розташована у місті Золоте Первомайської міськради Луганської області. Почала працювати ще у 1905 році. Проєктна потужність становить 650 тисяч тонн вугілля на рік.
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