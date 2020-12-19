Вугледобувні підприємства Донеччини отримали з бюджету 381,5 мільйона гривень. Ці гроші мають піти на погашення заборгованості із заробітної плати шахтарям за жовтень – листопад 2020 року.

Шахти Донеччини отримали 381,5 мільйона на погашення заборгованості з зарплати

Як підкреслили у Донецькій військово-цивільній адміністрації, це перший транш, що надійшов після набуття чинності змін до закону про Державний бюджет на 2020 рік. Вони визначили нові джерела для збільшення видатків за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної галузі".

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Загалом у межах реалізації цього документу українська влада виділила 658,9 мільйона гривень. Решта грошей, передбачена для виплати шахтарям, має надійти упродовж наступного тижня (з 21 по 27 грудня). Отже, вже до кінця 2020 року заборгованість із зарплати шахтарям буде погашено.

Щоправда, проблемною залишається виплата зарплати шахтарям державної вугільної компанії "Краснолиманська". Річ у тім, що підприємство не працює з видобутку вугілля та не отримує бюджетних коштів. Натомість надає загальношахтні послуги компанії "Краснолиманське", з яким перебуває на одному виробничому майданчику.

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Додамо, нещодавно оголосили підземний страйк гірники шахти "Лісова" на Львівщині. 75 шахтарів провели під землею півтори доби. Зрештою шахтарі все ж піднялися на землю, оскільки у кількох протестувальників погіршилося самопочуття.