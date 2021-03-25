Нещасний випадок стався сьогодні, 25 березня, в шахті "Білозерська", що на Донеччині. Глава Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив, що загиблого звали Олександр Нис.

Він працював в нічну зміну на шахті. Трагедія сталась о 4:15 ранку.

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Що відомо про інцидент

Нещасний випадок трапився в монтажній камері на глибині 550 метрів.

Він стався під час доставки секції механізованого кріплення.

Загинув 39-річний шахтар Олександр Нис. Він працював гірником очисного забою.

У чоловіка було двоє дітей – 15-річна донька та 8-річний син. Вони залишились без батька.

На місце події оперативно викликали реанімаційно-протишокову групу. Прибулий на місце лікар РПГ констатував смерть постраждалого,

– повідомили у компанії "ДТЕК Енерго".

На підприємстві створили спеціальну комісію, яка буде розслідувати цей нещасний випадок. У адміністрації шахти зазначили, що родині загиблого нададуть усю необхідну допомогу.

Керівництво, співробітники та команда 24 каналу висловлюють глибокі співчуття родині Олександра Ниса.

Що відомо про Білозерську шахту Розташована у місті Білозерське Донецької області. Її збудували у 1954 році. До 2008 року входила до держпідприємства "Добропіллявугілля". Зараз входить у вугільний сегмент енергохолдингу "ДТЕК Енерго". Тут видобувають енергетичне та коксівне вугілля. Вугільний пил пластів – вибухонебезпечний, на глибині є небезпечні метанові ніші.

Зверніть увагу! Наприкінці грудня 2020 у шахті "Золоте" на Луганщині теж стався смертельний випадок – гірника знайшли мертвим. Інцидент стався через обвал у копальні.