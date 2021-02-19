Шахтарі залишаться без зарплат, – Мендель про зволікання із законом про держпосади

Прессекретарка президента Юлія Мендель заявила, що зміни до закону щодо відновлення конкурсу на держпосади слід внести 19 лютого. Інакше шахтарям не зможуть виплатити зарплати.

Що сказала Мендель

Зарплати не зможуть виплатити не лише шахтарям, але й іншим працівникам галузевих груп.

До теми Рада збереться на позачергове засідання через закон про держслужбу, – ЗМІ

Без зарплати залишаться ті, чиї виплати погоджуються в межах усталеної процедури через відповідні міністерства та державні відомства. Відповідна процедура свого часу була заблокована непродуманими правками та має бути виправлена,

– наголосила речниця президента.

Зеленський ініціює позачергове засідання Ради

За словами Мендель, якщо сьогодні народні депутати не проголосують за відповідний закон, то президент Володимир Зеленський наполягатиме на проведенні позачергового засідання парламенту наступного тижня.

"Зеленський відстоює необхідність проведення конкурсів на зайняття посад державної служби", – додала Мендель.

Що відомо про відновлення конкурсу на держпосади