Шахтарі залишаться без зарплат, – Мендель про зволікання із законом про держпосади
Прессекретарка президента Юлія Мендель заявила, що зміни до закону щодо відновлення конкурсу на держпосади слід внести 19 лютого. Інакше шахтарям не зможуть виплатити зарплати.
Джерело:фейсбук Юлії Мендель
Що сказала Мендель
Зарплати не зможуть виплатити не лише шахтарям, але й іншим працівникам галузевих груп.
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Без зарплати залишаться ті, чиї виплати погоджуються в межах усталеної процедури через відповідні міністерства та державні відомства. Відповідна процедура свого часу була заблокована непродуманими правками та має бути виправлена,
– наголосила речниця президента.
Зеленський ініціює позачергове засідання Ради
За словами Мендель, якщо сьогодні народні депутати не проголосують за відповідний закон, то президент Володимир Зеленський наполягатиме на проведенні позачергового засідання парламенту наступного тижня.
"Зеленський відстоює необхідність проведення конкурсів на зайняття посад державної служби", – додала Мендель.
Що відомо про відновлення конкурсу на держпосади
- 16 лютого Верховна Рада поновила проведення конкурсів на державні посади. Раніше їх призупинили через карантин.
- Однак Зеленський ветував цей закон і вніс правки щодо повноважень заступників міністрів.
- Правки президента схвалив профільний комітет.
- За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, виплата зарплат шахтарів – під загрозою через те, що виконувач обов'язки міністра енергетики не може підписати документи.
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