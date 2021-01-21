Чоловіку, який пропонував за гроші влаштувати охочих на роботу в Офіс Президента, обрали запобіжний захід. Суд вирішив арештувати зловмисника з правом внесення застави у розмірі 2,8 мільйона гривень.

Чоловіка підозрюють у замаху на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах. Про це повідомили на сайті Офісу генпрокурора.

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За принципової позиції прокурорів Офісу Генпрокурора Печерським районним судом Києва громадянину, якого підозрюють у замаху на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, обрано запобіжний захід,

– мовиться у повідомленні.

Наразі ще триває досудове засідання.

Деталі справи

Зловмисника СБУ викрила 19 січня під час одержання 100 тисяч доларів.

Це була перша частина грошей від суми у 200 тисяч доларів.

Підозрюваний запевнив потерпілого, що за такі гроші нібито зможе допомогти працевлаштуватися до Офісу Президента.

Зловмисником виявився колишній помічник нардепа.



СБУ затримала чоловіка, який за гроші пропонував роботу в ОП / Фото СБУ