Правоохоронці викрили українця, який намагався "продати" вакансію в Офісі Президента. Його підозрюють у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах.

Чоловік запевнив потерпілого, що допоможе йому отримати роботу в офісі президента Зеленського. За це він попросив грошову винагороду, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Спочатку підозрюваний оцінив свої послуги у суму від 100 до 300 тисяч доларів. Згодом заявив, що конкретна посада, обрана потерпілим, обійдеться у 200 тисяч доларів.

Чоловіка затримали, коли він намагався отримати перший транш – 100 тисяч доларів. Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління ДБР.



Гроші, вилучені у затриманого / Фото Офісу генпрокурора



Українця затримано на шахрайстві / Фото Офісу генпрокурора

Поки що тривають першочергові слідчі дії. Також вирішується питання щодо повідомлення підозри затриманому та обрання йому запобіжного заходу.

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