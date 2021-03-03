Це огидно, – Шабунін про прийняття законопроєкту про брехню в деклараціях

Комісія Ради прийняла за основу законопроєкт, який передбачає ув'язнення нардепів за брехню у деклараціях. Через це нардепи можуть не встигнути ухвалити рішення вчасно.

Голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін вважає, що нічого не заважало комісії Верховної Ради прийняти законопроєкт 3 березня повністю. Тоді нардепи встигли б до 31 березня ухвалити рішення.

До теми Зеленський навмисно чекав, щоб ми не встигли, – нардеп про ув'язнення за брехню в декларації

Рішення комісії Верховної Ради

Шабунін вважає пропозицію президента непоганою, а от те, що зробив комітет – називає "огидним". За його підрахунками, покарання корупціонерам не буде ще як мінімум 1 рік.

Вони (члени комітету – 24 канал) проголосували за законопроєкт тільки у першому читанні. Тобто, закон не встигнуть прийняти до кінця подання декларацій. Це огидно,

– заявив він.

На його думку, депутати бояться "попасти у тюрму", тому не поспішають ухвалювати таке рішення. "Усі ці депутати обіцяли нам, що одразу підтримають ув'язнення за корупцію. Нам збрехали", – наголосив він.

Що змінить законопроєкт

Термін подачі електронних декларацій за 2020 рік закінчується 31 березня. Якщо не ухвалити законопроєкт, не буде покарання і ув'язнення тих, хто збрехав у деклараціях за 2020 рік.

Згідно з чинним законом, нардепи та інші держпосадовці, які збрехати у декларації на суму менш як 9 мільйонів гривень, отримують лише адміністративну відповідальність. Зокрема, виправні роботи. Понад 9 мільйонів – обмеження волі, а не її позбавлення.

Натомість у новому законопроєкті, який розробив Офіс Президента, передбачено, що ті, хто обманули державу на більш ніж на 4,5 мільйона – ризикують опинитись в тюрмі.

Що Віталій Шабунін думає про законопроєкт: дивіться відео