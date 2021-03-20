"Слуги" та їхні колеги убезпечили себе від в'язниці, – Шабунін про декларації депутатів

Верховна Рада не розглянула законопроєкт щодо покарання за брехню в деклараціях. Це означає, що держпосадовці, які збрехали про свої статки у 2020 році, не нестимуть за це кримінальну відповідальність.

Таку думку висловив керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін у своєму блозі "Право на гідність". Він наголосив, що всі парламентські фракції раніше обіцяли протилежне, зокрема, покарати усіх корупціонерів.

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Як українців обдурили

На останньому сесійному тижні Верховна Рада навіть не розглянула відповідний президентський законопроєкт.

"Слуги народу" разом зі своїми парламентськими колегами кінцево убезпечили себе від в'язниці за брехню в деклараціях,

– заявив очільник ЦПК.

Шабунін зауважив, що на Черкащині посадили за ґрати чоловіка, який вкрав собачого корму на 1400 гривень. Незважаючи на те, що чоловік визнав свою вину та покаявся, його ув'язнили на півтора року.

За його словами, для "простих" людей передбачають в'язницю за крадіжку собачого корму, а депутатам – гуртожиток за приховані мільйони. Він наголосив, що нардепи обдурили українців.

Покарання за брехню Згідно з чинним законом, держпосадовці, які збрехати у декларації на суму менш як 9 мільйонів гривень, отримують лише адміністративну відповідальність. Зокрема, виправні роботи.



Депутати, що збрехали в електронній декларації на 9 мільйонів гривень та більше загрожує обмеження волі. Мовиться про гуртожиток із вільним режимом.



У новому законопроєкті передбачали, що ті, хто обманули державу на більш ніж на 4,5 мільйона – ризикують опинитись в тюрмі.

Чому покарання не буде

Як пояснив Шабунін, 31 березня – останній день для подачі щорічних декларацій за 2020 рік, тому за законопроєкт мали прголосувати до кінця місяця. Однак він наголосив, що засідань Ради у цей період більше не буде, а значить обіцяний закон не приймуть.

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