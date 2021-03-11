Україна щороку витрачає на роботу поліції в 1,5 рази більше, ніж Білорусь та Росія. Водночас міністром внутрішніх справ вже сьомий рік є Арсен Аваков.

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів про результати роботи поліції розповім на національному та особистому прикладі. Їх він описав у своєму блозі "Право на гідність".

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Національний приклад

За його словами, ввечері дня вироку Сергія Стерненку 5 тисяч українців прийшло протестувати в Урядовому кварталі. Тоді поліція Авакова перегородила вхід на площу перед Офісом Президента.

Але в суботу того ж тижня під офісом Володимира Зеленського зібралося вже 10 тисяч протестувальників. Цього разу вдалося переконати поліцію не перегороджувати людям дорогу.



Вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу

"В підсумку українці мирно висловили свій протест під ОП. Не було жодних бійок і тяганини з поліцією. Не було, бо поліція діяла в рамках закону і не блокувала протест, як зробила це у вівторок", – сказав Шабунін.

Тобто проблеми не протестувальники створили, а поліція. Поліція, яка нам, як платникам податків, аж так дорого обходиться,

– зазначив журналіст.

Особистий приклад

Він зауважив, що поліція не пов'язує розміщення вибухових пристроїв під дверима його мами у Рівному і тещі в Києві. Цим вони пояснили відмову визнати його потерпілим у цій справі.

"Коли я це показове знущання оскаржив, то поліція тричі не принесла в суд матеріалів справи. Вони дуже не хочуть, щоб я побачив, хто саме організував той злочин проти мене і родини", – також сказав Шабунін.

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Він додав, що все ж добився об'єднання обох епізодів в одну справу (через прокуратуру). Водночас поліція доручила розслідувати об'єднану справу тому самому управлінню, яке до цього відмовлялося пов'язувати з ним вибухові пристрої під квартирами батьків