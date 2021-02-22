Правоохоронці 22 лютого затримали фігуранта справи "Приватбанку", який намагався втекти з країни. За інформацією ЗМІ, мовиться про першого заступника голови правління банку у 2016 році Володимира Яценка. Він не втік з України виключно дивом.

Про це заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Він наголосив, що інформацію про підозру, швидше за все, злили.

Важливо Хотів втекти з країни: у "Борисполі" посадили літак з фігурантом справи "Приватбанку"

Позиція Віталія Шабуніна

Антикорупціонер зауважив, що між підписанням генпрокуроркою Іриною Венедіктовою підозри та спробую фігуранта залишити Україну на чартері минуло лише 1,5 години.

Це значить, що інформацію про підозру було злито фактично одразу. Не втік фігурант з України виключно чудом. Поняття не маю, як Ситнику вдалося посадити у "Борисполі" чартер, який терміново вилетів з Дніпра у Відень,

– написав Шабунін.

Він також припустив, що не підписаними залишаються набагато важливіші підозри, фігуранти яких "точно не ідіоти й розуміють, що буде далі". У такому випадку, як зазначив Шабунін, їх втеча повністю ляже на керівництво прокуратури, яке "зволікає з підписання решти документів".

Що відомо про спецоперацію НАБУ у "Борисполі"

22 лютого генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру одному з фігурантів справи "Приватбанку". Ймові рно мовиться про Володимира Яценка.

рно мовиться про Володимира Яценка. Того ж дня він намагався втекти з України, щоб уникнути відповідальності.

з України, щоб уникнути відповідальності. Українські правоохоронці змогли посадити літак у "Борисполі" і збираються арештувати його.