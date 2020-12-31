Вибуховий пристрій підклали не лише під двері квартири мами антикорупціонера Віталія Шабуніна, а й під квартиру батьків його дружини. Зараз поліція розбирається.

У Генпрокуратурі встигли заявити, що у пристрої, який був під дверима мами не було вибухівки, хоча в офіційному релізі Нацполіції мовиться саме про вибуховий пристрій. Про це розповів сам Шабунін у ефірі 24 каналу.

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За його словами, щодо другого інциденту – вибухівки під домом батьків дружини – справу ще не зареєстрували.

Ми вимагатимемо, щоб ці 2 епізоди об'єднали в одне провадження, бо вони очевидно пов'язані,

– заявив Шабунін.

Про напади на активістів

"Такі напади – це найяскравіша ознака неспроможності й політичної еліти, і керівництва правоохоронної системи давати відсіч незаконним діям злочинців. І останні події навколо Татарова показують, що політичне керівництво не просто не може давати відсіч незаконним діям, воно такі дії санкціонує", – вважає антикорупціонер.

Про підпал у липні

Він пояснив, що навіть експертиза поліції вказала, що це був підпал. Але за пів року не знайшли навіть виконавця злочину, не те щоб замовників.

"Тому я дуже скептичний не щодо неспроможності, а щодо бажання Нацполіції під керівництвом Авакова знайти хоча б когось", – підсумував Шабунін.

Попередні напади на Віталія Шабуніна: головне

Наприкінці липня невідомі підпалили його будинок. Тоді там перебували батьки його дружини. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного знищення майна. Втім, активіст наполягає, що це був замах на вбивство.

Ще один інцидент трапився напередодні, 30 грудня . Предмети, схожі на гранати, виявили під дверима квартири матері Шабуніна.

Предмети, схожі на гранати, виявили під дверима квартири матері Шабуніна. Щобільше, вибуховий пристрій підклали не лише під двері квартири матері активіста у Рівному, а і під двері батьків його дружини. Останні мешкають на Борщагівці в Києві.

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