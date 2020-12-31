Шабунін про вибухівку та напади: Це неспроможність політичної еліти
Вибуховий пристрій підклали не лише під двері квартири мами антикорупціонера Віталія Шабуніна, а й під квартиру батьків його дружини. Зараз поліція розбирається.
У Генпрокуратурі встигли заявити, що у пристрої, який був під дверима мами не було вибухівки, хоча в офіційному релізі Нацполіції мовиться саме про вибуховий пристрій. Про це розповів сам Шабунін у ефірі 24 каналу.
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За його словами, щодо другого інциденту – вибухівки під домом батьків дружини – справу ще не зареєстрували.
Ми вимагатимемо, щоб ці 2 епізоди об'єднали в одне провадження, бо вони очевидно пов'язані,
– заявив Шабунін.
Про напади на активістів
"Такі напади – це найяскравіша ознака неспроможності й політичної еліти, і керівництва правоохоронної системи давати відсіч незаконним діям злочинців. І останні події навколо Татарова показують, що політичне керівництво не просто не може давати відсіч незаконним діям, воно такі дії санкціонує", – вважає антикорупціонер.
Про підпал у липні
Він пояснив, що навіть експертиза поліції вказала, що це був підпал. Але за пів року не знайшли навіть виконавця злочину, не те щоб замовників.
"Тому я дуже скептичний не щодо неспроможності, а щодо бажання Нацполіції під керівництвом Авакова знайти хоча б когось", – підсумував Шабунін.
Попередні напади на Віталія Шабуніна: головне
- Наприкінці липня невідомі підпалили його будинок. Тоді там перебували батьки його дружини. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного знищення майна. Втім, активіст наполягає, що це був замах на вбивство.
- Ще один інцидент трапився напередодні, 30 грудня. Предмети, схожі на гранати, виявили під дверима квартири матері Шабуніна.
- Щобільше, вибуховий пристрій підклали не лише під двері квартири матері активіста у Рівному, а і під двері батьків його дружини. Останні мешкають на Борщагівці в Києві.
Дивіться відео: Шабунін прокоментував напад на близьких
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