Голова Центру протидії корупції, коментуючи санкції США проти Дубінського, нагадав, що американські інституції – це машина, яка ще жодного разу не зупинилась.

У США запровадили санкції проти кількох українських громадян та інформаційних ресурсів. У тому числі – проти нардепу від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

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Про те, чим це може завершитись та як вплине на подальшу боротьбу з українським олігархатом та корупціонерами 24 каналу пояснив Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Дубінський каже, що в усьому винні "шабунята". Чому саме ви?

Очевидно, що ми не можемо давати вказівки уряду США приймати незаконні чи необґрунтовані рішення. Ми лише показали, де начудив Дубінський. Ми ще у жовтні писали у публічному блозі, як на прикладі Дубінського американські інституції будуть карати українську корупційну шоблу.

Що взагалі буде далі?

Все те, про що ми писали. Про те, які проблеми отримає Дубінський детально розповіла Дарія Каленюк. Вони виникнуть у його словацьких компаніях. Скоріш за все, він не зможе отримувати дохід від Youtube за розміщений контент. Крім того, наявність людини в списку ОФАК означає величезний ризик блокування будь-яких її рахунків за кордоном та відмови в банківському обслуговуванні в Україні.

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Як українцям оцінювати введення цих санкції? Це – зрада чи перемога? Бо з одного боку санкції – це ніби і непогано. З іншого – нам все ж прямим текстом кажуть, що у нас до влади має доступ агентура іншої держави.

Для українського народу запровадження цих санкцій – це очевидний плюс. Ми отримали союзника у боротьбі із росіянами, їхнім впливом в Україні та із "руками" олігарха Коломойського у парламенті, яким є Дубінський.

Чи добре це для української влади – буде залежати від її дій. Відсутність реакції на санкції не просто по депутату президента, а по керівнику обласної партійної організації президента, нічого хорошого цій владі не обіцяє.

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На Коломойському ця історія якось позначиться?

На Коломойському максимально все вже позначилось. Зараз уже генпрокурорка Зеленського Ірина Венедиктова блокує підозри по справі "Привату", підготовлені НАБУ і САП. Я би хотів дочекатись, щоби українська влада хоча би не заважала правоохоронцям вершити справедливість по українським олігархам. Американці зі свого боку зробили більшу частину по Коломойському.

Ти сам віриш, що українська влада не заважатиме?

Влада вже заважає. Генпрокурорка блокує підписання підозри вже місяць. Але мені здається, що такі сигнали від США мали би трохи привести до тями українську владу. Американські інституції зараз відновлюють свою повноцінну роботу. Це машина, яка ще жодного разу не зупинилась. Немає прецеденту, щоби якийсь український олігарх зміг уникнути справедливого покарання, якщо ним почали займатись ФБР та Мінюст США.

По Коломойському питання уже не у тому, чи отримає він заслужене покарання. Питання у тому, коли він його отримає та чого це коштуватиме політикам, які його зараз покривають.

Чому США наклали санкції на Дубінського

Штати ввели санкції проти оточення нардепа Андрія Деркача. Серед них – Дубінський, а також екснардеп-втікач Олександр Онищенко. Все через втручання в американські вибори президента.

Санкції наклали і на кілька українських інформаційних ресурсів.

Річ у тім, що в травні 2020 року Деркач оприлюднив аудіозаписи розмов, які нібито можуть свідчити про вплив демократа Джо Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

Розмови буцімто стосувались розслідували справи компанії Burisma, у якій працював син Байдена.

В Україні почали кримінальне провадження щодо плівок. Правдивість розмов перевіряють.

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