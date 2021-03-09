У Севастополі до пам'ятника Шевченкові приносили синьо-жовті квіти: промовисті фото
У Севастополі 9 березня місцеві мешканці приносили до пам'ятника Тарасу Шевченкові букети квітів у синьо-жовтих кольорах. Так вшановували 207 річницю від дня народження видатного письменника.
Джерело:Крим.Реалії
Серед тих, хто поклав квіти, були активісти Українського національно-культурного товариства Севастополя в окупованому Росією Криму.
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Пам’ятник Тарасові Шевченку встановлений у сквері перед Гагарінською районною адміністрацією. Саме туди люди несли квіти. Варто зазначити, що вони дотримувались карантинних обмежень.
На постамент поклали жовтий букет, перев'язаний блакитною стрічкою – у кольорах українського прапора. Також є багато інших квітів у цих кольорах. Зокрема, є іриси, нарциси, гіацинти, мімози, троянди, тюльпани.
Місцевий мешканець вшановує пам'ять Шевченка / Фото Крим.Реалії
Більшість квітів були у синьо-жовтих кольорах / Фото Крим.Реалії
День народження Тараса Шевченка: як відзначають
- В Україні 9 березня відзначають 207 річницю від дня народження видатного письменника Тараса Шевченка.
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