Серйозні виклики для нацбезпеки, – Корнієнко про дії Тупицького

Олександр Корнієнко переконаний, що рішення Конституційного Суду під керівництвом його відстороненого глави Олександра Тупицького підривали антикорупційну інфраструктуру країни та загрожували реформам. Крім того, вони могли позбавити державу міжнародної підтримки під час війни та пандемії.

Тож такі дії Тупицького були серйозними викликали для національної безпеки. Про це глава партії "Слуга народу" заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

Важливо Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ

Що каже Корнієнко

За словами Корнієнка, саме тому президент Володимир Зеленський скасував указ про призначення Тупицького.

Рішення КСУ безпосередньо загрожують дуже багатьом позиціям з євроінтеграції, антикорупційної інфраструктури, незалежності Антикорупційного бюро, то це все дуже серйозні виклики для національної безпеки,

– наголосив політик.

Корнієнко додав, що серед причин такого рішення – узурпація влади у 2010 – 2014 роках президентом-втікачем Віктором Януковичем. Це підірвало основи нацбезпеки й оборони України та порушення прав і свобод людини.

Що буде з КСУ

Корнієнко відзначив, що Конституційний Суд – важливий елемент правової системи. Однак тепер він зможе повернутися до нормальної роботи без блокування і перешкоджання з боку відстороненого голови суду.

Що цьому передувало

Зеленський 27 березня скасував указ Януковича від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького суддею КСУ, а також про призначення Олександра Касмініна.

Президент наголосив, що ці судді можуть "відправлятися на заслужений відпочинок".