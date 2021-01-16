Деталі пожежі оприлюднив пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій. У відомстві кажуть, що до гасіння залучили пожежно-рятувальні підрозділи не лише з Калуша, а і з сусідніх міст.

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Пожежа на заводі "Карпатнафтохім" у Калуші: дивіться відео

Крім того, на місці працювали представники радіаційного, хімічного та біологічного захисту, газодимозахисна служби та автомобіль повітряно-пінного гасіння.

Зауважимо! Це не перша пожежа на Карпатнафтохімі в Калуші. Зокрема, в січні 2019 року тут загорівся олефіновий завод. Усі деталі інциденту читайте за цим посиланням.