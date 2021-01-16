Хімзавод знову горів у Калуші на Прикарпатті: пожежу гасили пів сотні вогнеборців
У Калуші Івано-Франківської області на території компанії "Карпатнафтохім" сталася пожежа. Інформації про жертв чи потерпілих, на щастя, немає. Інцидент трапився вдень 15 січня.
Деталі пожежі оприлюднив пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій. У відомстві кажуть, що до гасіння залучили пожежно-рятувальні підрозділи не лише з Калуша, а і з сусідніх міст.
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Пожежа на хмізаводі в Калуші: що відомо
- Відбувалось факельне горіння піролізної печі. Горів дихлоретан.
- Площа займання становила орієнтовно 45 квадратних метрів.
- Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 14:40. За менш ніж за годину, о 15:30 її було локалізовано, а о 15:36 – ліквідовано.
- Участь у гасінні брали 53 рятувальники та 16 одиниць техніки.
- Після пожежі хімічна лабораторія Карпатнафтохіму провела заміри повітря. Перевищень гранично допустимих концентрацій хімічно небезпечних речовин на території та за межами заводу вони не виявили.
Пожежа на заводі "Карпатнафтохім" у Калуші: дивіться відео
Пожежники з яких частина ліквідовували займання
- Державна пожежно-рятувальна частина №24 компанії "Карпатнафтохім",
- Державна пожежно-рятувальна частина №6 міста Калуш,
- Державна пожежно-рятувальна частина №8 селаща Рожнятів,
- Державна пожежно-рятувальна частина №10 міста Долина,
- Державна пожежно-рятувальна частина №3 міста Галич,
- Державний пожежно-рятувальний пост селища Бурштин
- мобільна оперативна група Калуського районного відділу,
- мобільна оперативна група та чергова зміну Оперативно-координаційного центру Управління ДСНС в Івано-Франківській області.
Крім того, на місці працювали представники радіаційного, хімічного та біологічного захисту, газодимозахисна служби та автомобіль повітряно-пінного гасіння.
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