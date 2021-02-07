Армія знищує тих, хто прийшов вбивати нас, – Притула відверто про волонтерство на Донбасі

Телеведучий Сергій Притула заявив, що займатись волонтерство на Донбасі психологічно важко. Однак треба усвідомити, що це ворог, а ти допомагаєш своїй армії боротись з ним.

За його словами, людина має абстрагуватись від зайвих думок і зрозуміти, що твої захисники роблять все правильно.

Читайте повне інтерв'ю Сергій Притула про благодійність, жінок в армії та фінансування ЗСУ

"Бути залученим до вбивства когось – це, відверто, психологічно трохи важко і до цього треба себе адаптувати", – сказав Притула.

Сергій Притула активно допомагає українській армії від початку війни на Донбасі. Зміг акумулювати зібрати на благодійність більше ніж на 45 мільйонів гривень.

Він розповів, що дивлячись відео з Донбасу, він отримує моральну сатисфакцію, вони дуже добре відкладаються у пам'яті.

"Те, що роблять снайпера, мінометники, коптери знімають – коли знищується жива сила, коли відбуваються результативні виходи наших диверсійних розвідувальних груп, коли закладки спрацьовують і так далі. Ти тішишся за свою армію, вона знищує тих, хто прийшов вбивати нас, тому все ок", – заявив він.

Інтерв'ю з Сергієм Притулою: дивіться відео