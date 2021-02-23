Сергія Стерненка засудили на 7 років: що відомо про активіста

Одеського активіста Сергія Стерненка засудили до 7 років позбавлення волі через справу про викрадення людини. Що відомо про громадського активіста, на якого нападали 4 рази, читайте у матеріалі 24 каналу.

Біографія Сергія Стерненка

Сергій Стерненко є громадським активістом та діячем, він очолює організацію "Небайдужі". Був активним учасником Революції Гідності, також очолював осередок "Правого сектору" в Одесі.

Важливо Суд засудив Стерненка до 7 років тюрми

Стерненко народився у селі Садове Білгород-Дністровського району на Одещині. 20 березня 2021 року йому виповниться 26 років.

На початку 2014 року він приєднався до активістів Євромайдану в Одесі, згодом очолив його. Тоді Стерненку було 18 років.

Був учасником Революції Гідності у Києві. Зокрема – перебував на вулиці Грушевського під час масових розстрілів 20 лютого 2014 року.

Зокрема – перебував на вулиці Грушевського під час масових розстрілів 20 лютого 2014 року. Вивчав правознавство в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

У 2015 році Стерненко увійшов до списку "100 впливових одеситів" за версією благодійного фонду "Журналісти за демократію".

Здобуває ступінь магістра в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Шевченка, спеціальність – міжнародне право.

Активіст жив та навчався в Одесі, проте після низки нападів, скоєних на нього впродовж 2018 року, переїхав жити у Київ.

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Наприкінці 2013 року в Україні виник громадський рух "Правий сектор". Одеський осередок з'явився у лютому 2014 року, згодом його очолив Стерненко.

Як активіст "Правого сектору" долучався до закриття наркоточок з реалізації спайсу в Одесі. Був одним з організаторів "сміттєвої люстрації".

У вересні 2014 року, наприклад, брав участь у "сміттєвій люстрації" Нестора Шуфрича, який приїхав в Одесу на засідання "Опозиційного блоку".

Крім цього, у 2014 році був одним з ініціаторів зриву концерту Ані Лорак, пікетування російського консульства.

А також – блокади окупованого Криму восени 2015 року та притягненні до кримінальної відповідальності лікаря-хабарника Ігоря Бичкова.

У 2016 році активіст позивався проти одеської викладачки-українофобки Олени Радзиховської. Його позов частково задовольнили.

Також у 2017 році Стерненко долучався до зриву виступу російського актора Костянтина Райкіна, який відкрито підтримував анексію Криму.



Що відомо про Сергія Стерненка / Фото "Цензор.нет"

У лютому 2017 року залишив "Правий сектор". А у квітні 2018 року став співзасновником громадської організації "Небайдужі" в Одесі.

Виступав проти забудови частини території Міського саду Одеси – Літнього театру. Сам з'явився до правоохоронців, коли дізнався, що його підозрюють в організації заворушень під час акцій протесту.

Через це у листопаді 2017 року його ув'язнили на 60 діб. Голова Одеської ОДА Максим Степанов (тепер – очільник МОЗ) вніс за нього заставу у розмірі 600 тисяч гривень.

Пізніше апеляційний суд ухвалив рішення про особисте зобов'язання, відтак – скасував цю заставу.

Стерненко має свій відеоблог на ютубі, там він регулярно розповідає про важливі суспільні події в Україні.

Інформація з "Вікіпедії"

У 2015 році на Стерненка відкрили справу за підозрою у викраденні людини – Сергія Щербича , депутата проросійської партії "Родіна".

, депутата проросійської партії "Родіна". Зауважимо, що пізніше Щербич став соратником голови міста Одеси Геннадія Труханова – увійшов до його політичної сили "Довіряй ділам".

Щербич тоді закликав до порушення територіальної цілісності України, був причетний до завезення тітушок у Київ під час Революції Гідності.

Стерненка звинуватили у тому, що він нібито викрав та побив Сергія Щербича, аби заволодіти його грошима – мовиться про 300 гривень.

Після кількох днів у СІЗО його відпустили під заставу у 60 тисяч гривень. Зауважимо, що Щербич жодного разу так і не з'явився до суду.

Стерненка засудили до 7 років в'язниці

23 лютого 2021 року через справу про викрадення Щербича одеський суд виніс Стерненку вирок – 7 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Варто зауважити, що від статті про викрадення людини Сергія звільнили – адже вже закінчився строк її давності.

– адже вже закінчився строк її давності. Стерненко наголосив, що вважає справу політично вмотивованою. Мовляв, вирок продиктували на Банковій. Він подаватиме апеляцію.

Під будівлею суду в Одесі спалахнули сутички, активісти намагалися заблокувати проїзд, коли Стерненка вивозили звідти в автозаку.

По всій країні ввечері 23 лютого відбудуться масові протести через вирок активісту. Зокрема – українці зберуться під Офісом Президента.

Активіста засудили за статтями про викрадення людини, розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, та незаконне зберігання зброї.

Вирок Стерненку та ситуацію під судом в Одесі: дивіться відео 24 каналу