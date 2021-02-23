Одеського активіста Сергія Стерненка засудили до 7 років позбавлення волі через справу про викрадення людини. Що відомо про громадського активіста, на якого нападали 4 рази, читайте у матеріалі 24 каналу.

Біографія Сергія Стерненка

Сергій Стерненко є громадським активістом та діячем, він очолює організацію "Небайдужі". Був активним учасником Революції Гідності, також очолював осередок "Правого сектору" в Одесі.

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Що відомо про громадського діяча

Стерненко народився у селі Садове Білгород-Дністровського району на Одещині. 20 березня 2021 року йому виповниться 26 років.

На початку 2014 року він приєднався до активістів Євромайдану в Одесі, згодом очолив його. Тоді Стерненку було 18 років.

Був учасником Революції Гідності у Києві. Зокрема – перебував на вулиці Грушевського під час масових розстрілів 20 лютого 2014 року.

Зокрема – перебував на вулиці Грушевського під час масових розстрілів 20 лютого 2014 року. Вивчав правознавство в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

У 2015 році Стерненко увійшов до списку "100 впливових одеситів" за версією благодійного фонду "Журналісти за демократію".

Здобуває ступінь магістра в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Шевченка, спеціальність – міжнародне право.

Активіст жив та навчався в Одесі, проте після низки нападів, скоєних на нього впродовж 2018 року, переїхав жити у Київ.

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Громадська діяльність Стерненка

Наприкінці 2013 року в Україні виник громадський рух "Правий сектор". Одеський осередок з'явився у лютому 2014 року, згодом його очолив Стерненко.

Як активіст "Правого сектору" долучався до закриття наркоточок з реалізації спайсу в Одесі. Був одним з організаторів "сміттєвої люстрації".

У вересні 2014 року, наприклад, брав участь у "сміттєвій люстрації" Нестора Шуфрича, який приїхав в Одесу на засідання "Опозиційного блоку".

Крім цього, у 2014 році був одним з ініціаторів зриву концерту Ані Лорак, пікетування російського консульства.

А також – блокади окупованого Криму восени 2015 року та притягненні до кримінальної відповідальності лікаря-хабарника Ігоря Бичкова.

У 2016 році активіст позивався проти одеської викладачки-українофобки Олени Радзиховської. Його позов частково задовольнили.

Також у 2017 році Стерненко долучався до зриву виступу російського актора Костянтина Райкіна, який відкрито підтримував анексію Криму.



Що відомо про Сергія Стерненка / Фото "Цензор.нет"

У лютому 2017 року залишив "Правий сектор". А у квітні 2018 року став співзасновником громадської організації "Небайдужі" в Одесі.

Виступав проти забудови частини території Міського саду Одеси – Літнього театру. Сам з'явився до правоохоронців, коли дізнався, що його підозрюють в організації заворушень під час акцій протесту.

Через це у листопаді 2017 року його ув'язнили на 60 діб. Голова Одеської ОДА Максим Степанов (тепер – очільник МОЗ) вніс за нього заставу у розмірі 600 тисяч гривень.

Пізніше апеляційний суд ухвалив рішення про особисте зобов'язання, відтак – скасував цю заставу.

Стерненко має свій відеоблог на ютубі, там він регулярно розповідає про важливі суспільні події в Україні.

Справа щодо викрадення людини

Інформація з "Вікіпедії"

У 2015 році на Стерненка відкрили справу за підозрою у викраденні людини – Сергія Щербича , депутата проросійської партії "Родіна".

, депутата проросійської партії "Родіна". Зауважимо, що пізніше Щербич став соратником голови міста Одеси Геннадія Труханова – увійшов до його політичної сили "Довіряй ділам".

Щербич тоді закликав до порушення територіальної цілісності України, був причетний до завезення тітушок у Київ під час Революції Гідності.

Стерненка звинуватили у тому, що він нібито викрав та побив Сергія Щербича, аби заволодіти його грошима – мовиться про 300 гривень.

Після кількох днів у СІЗО його відпустили під заставу у 60 тисяч гривень. Зауважимо, що Щербич жодного разу так і не з'явився до суду.

Стерненка засудили до 7 років в'язниці

23 лютого 2021 року через справу про викрадення Щербича одеський суд виніс Стерненку вирок – 7 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Довідка. Активіста засудили за статтями про викрадення людини, розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, та незаконне зберігання зброї.

Варто зауважити, що від статті про викрадення людини Сергія звільнили – адже вже закінчився строк її давності.

– адже вже закінчився строк її давності. Стерненко наголосив, що вважає справу політично вмотивованою. Мовляв, вирок продиктували на Банковій. Він подаватиме апеляцію.

Під будівлею суду в Одесі спалахнули сутички, активісти намагалися заблокувати проїзд, коли Стерненка вивозили звідти в автозаку.

По всій країні ввечері 23 лютого відбудуться масові протести через вирок активісту. Зокрема – українці зберуться під Офісом Президента.

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Напади на Стерненка