Російські канали – це величезне зло, – Тихановський змінив свою думку щодо України

Сергій Тиханоський заявив, що російські ЗМІ оббрехали Україну. Політв'язень та чоловік лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської усвідомив це, спостерігаючи за тим, як російські ЗМІ висвітлюють події в Білорусі.

Тихановський назвав російські канали величезним злом. На його думку, вони оббрехали білоруську опозицію, так само як і всю Україну.

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Позиція Сергія Тиханоського

Політв'язень підкреслив, що і раніше підозрював російські ЗМІ у маніпуляції та брехні.

Раніше, переглядаючи, наприклад, "60 хвилин", у мене були сумніви щодо достовірності відображення подій в Україні. Зараз, коли я побачив, як вони висвітлюють події в Білорусі, як оббрехали нас усіх і підтримують диктатора, абсолютно чітко зрозуміло, що вони оббрехали й українців,

– наголосив він.

Також Тихановський змінив свою думку щодо окупації Росією Криму. Він додав, що "Крим має бути не тільки де-юре, а й де-факто українським".

Тихановський закликав до рішучих дій

На його думку, Світлані Тихановській зараз потрібно діяти більш жорстко. Політв'язень має на увазі, що опозиціонерка повинна бути більш твердою під час спілкування з політиками.

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