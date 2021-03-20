Сергію Стерненку – 26: як активіст став символом права на захист

Про Стерненка в Україні не чули хіба глухі чи немовлята. Його справа протягом останнього місяця буквально не злізає із новинних заголовків. Сергій став одним із символів нових протестів і поповнив лави тих, кого називають політичними в'язнями.

У його 26 День народження розповідаємо найголовніше: про справу, минуле і протести. Сам Сергій святкує цей день у СІЗО, де перебуває вже третій тиждень.

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Маю право на самозахист

Розповідь про Стерненка завжди починається однаково: він громадський активіст та діяч. Був учасником Революції Гідності, очолював осередок "Правого сектору" в Одесі.

Таких активних молодих хлопців, яким за часів Майдану було трохи більше чи менше 20 років, знають у кожному місті Україні. Однак тут ситуація особлива: йдеться про Одесу, яка в 2014 році мала значний відсоток населення, що дивиться у бік Росії і схильний до її пропаганди.

Стерненко в рядах "Правого сектору" говорив про європейські цінності, боровся із тітушками і незаконною забудовою. Активіст каже: стояв поперек горла меру Геннадію Труханову за те і поплатився. Його він публічно називає замовником нападів.

Напади на Стерненка: дуже коротко

На Стерненка скоїли чотири напади.

Під час першого його побили битами, другого – вистрілили з пістолета гумовою кулею.

Третій напад поділив життя Стерненка на "до" і "після". Захищаючи себе, Стерненко поранив одного зі зловмисників Івана Кузнєцова, який згодом помер.

У 2020 році Стерненку за це оголосили підозру за двома статтями: про умисне вбивство та носіння холодної зброї.

5 червня активісту обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Після подання апеляції суд замінив цілодобовий домашній арешт на нічний. Опісля Стерненка відпустили під зобов'язання, яке на себе взяв нардеп Роман Лозинський.

Однак у всьому цьому важливо виокремити: напади на Стерненка так і не почали розслідувати. На відміну від справи, де Стерненко нібито вбив людину.

На судах активіста підтримували десятки людей. Він став ніби брендвойсом протестів про самозахист. У цьому руслі почалися дискусії і про дозвіл на носіння зброї з метою самозахисту.



Плакати на підтримку Стерненка / Фото "Радіо Свобода"

На акціях підтримки Стерненка стали активно використовувати й інше популярне гасло "Аваков – чорт!". Активіст часто звинувачує "вічного міністра МВС" у тому, що це саме він курує справою.

Як акції підтримки переросли в протести

Новим завитком справа закрутилася 23 лютого. Саме у цю, досить символічну і тригерну для багатьох патріотів дату, Стерненку дали реальний термін за ґратами. Але не за спричинення тілесних ушкоджень, що призвели до смерті, а за викрадення людини.

Для багатьох українців, які підтримували Стерненка у справі щодо самозахисту, ця інформація була новою. Провадження 5 років "валялося у шухляді", позивач не з'являвся на засіданнях, а щодо деяких моментів справи і взагалі сплив термін розгляду.

Детально В Україні прокотилася хвиля протестів на підтримку Сергія Стерненка

Стерненко одразу ж по оголошенню вироку заявив: справа – політична і заснована лише на усних свідченнях самого постраждалого.



Головне про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу

Постраждалим є Сергій Щербич – ексдепутат Комінтернівської райради на Одещині. Стерненко із побратимом Русланом Демчуком, як стверджує слідство, викрали його, катували і заволоділи грішми. Так-так, та "космічна сума", яку вони нібито забрали –– стала мемом.

Активісти за декілька годин потужно мобілізувалися і показали єдність. Того дня в Україні у багатьох містах почалися масові протести на підтримку активіста. Протестували навіть у Варшаві і Відні.

У Києві було гаряче: фаєри, підпалені каски і димовухи. Постраждали близько 40 людей: і поліцейські, і активісти.

було гаряче: фаєри, підпалені каски і димовухи. Постраждали близько 40 людей: і поліцейські, і активісти. На площі Ринок у Львові все пройшло спокійніше, але буквально ніде було яблуку впасти. Прийти і підтримати Стерненка навіть закликав мер Андрій Садовий.

Після кількагодинних протестів люди розійшлися, але пообіцяли: продовжуватимуть протести. Так це і сталося за декілька днів: 8 березня прихильники Стерненка пікетували дачу Зеленського. Під гаслом "Мовчання тримає за ґратами" вони намагалися достукатися до президента, аби він хоч якось прокоментував справу.

Так, до речі, Зеленський за три тижні, відколи оголосили вирок, не коментував справу. Тиша багатьох насторожує. У його партії заявили: одностайної позиції не мають, тому і не висувають коментарів.

День народження в СІЗО

Третій тиждень – від 23 лютого – Стерненко перебуває в СІЗО. Напередодні, 19 березня, у Приморському суді слухали апеляцію його адвокатів на запобіжний захід. Стерненко і його захист продовжують стверджувати: тримання під вартою наразі незаконне, адже подана скарга на звільнення.

Втім сам Стерненко відчував: його не відпустять із СІЗО, і День народження доведеться святкувати не з рідними і з тортом, а в ізоляторі із тюремним чаєм.

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Він записав із зали суду звернення й іронічно про це сказав: на жаль, не зможе приєднатися до акцій протестів.

Я чув, що ви на мій 26 День народження плануєте піти до Офісу Президента і там спитати його, чому він мовчить. Я би з радістю пішов з вами на акцію, але навряд зможу,

– зіронізував Стерненко.

Стерненко попросив: якщо активісти таки питатимуть президента, то хай роблять це якомогагучніше. Він дивитиметься трансляцію по телевізору і слідкуватиме за новинами.

Зрештою клопотання таки відхилили, а самого Стерненка залишили у СІЗО. Однак він продовжує посміхатися і казати: "Зуби свої зламають, а не нас". І вірить у те, що його все ж випустять.

Сергій у кожному листі і зверненні дякує своїм прихильникам і просто небайдужим. Каже: це мотивує і не дозволяє здаватися, дає сили йти далі і боротися-боротися-боротися в судах.

Якщо ви зацікавилися персоною Стерненка, радимо подивитися ексклюзивне інтерв'ю Сергія для 24 каналу. Поспілкуватися із активістом нам вдалося ще до того, як його засудили. Він висловив нам цікаві і тепер, після оголошення вироку, важливі тези щодо своєї справи.Розмова також доступна у текстовому форматі за цим посиланням

Інтерв'ю 24 каналу із Сергієм Стерненком: дивіться відео