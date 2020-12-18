17 грудня Верховна Рада нарешті призначила Сергія Шкарлета повноважним міністром освіти та науки. З літа 2020 року Шкарлет керував освітянами як виконувач обов'язків міністра.

Кандидатуру Шкарлета президенту Володимиру Зеленському рекомендували ректори вітчизняних вишів, але проти призначення виступало чимало освітян через факти з біографії кандидата. Уряд на них не зважав і призначив 25 червня Сергія Шкарлета заступником міністра освіти і виконувачем обов'язків міністра одночасно.

17 грудня 2020 року 226 народних депутатів вирішили, що випробувальний термін можна не продовжувати й затвердили Шкарлета міністром. 24 канал розповідає біографію одного з найпомітніших членів Кабміну.

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Біографія Сергія Шкарлета

Сергій Шкарлет н ародився в Узбекистані 19 жовтня 1972 року. Згодом родина майбутнього урядовця повернулась на історичну батьківщину та осіла в Ніжині.

Вищу освіту Шкарлет здобував у престижному КПІ, але вирішив не лишатись у столиці, а будувати кар'єру у провінційному Чернігові. У колишньому філіалі КПІ, а тоді – Чернігівському технологічному інституті – Шкарлет здобув другу вишу освіту, а також працевлаштувався на кафедрі економетрії й аудиту. Також тут молодий теоретик познайомився з майбутньою дружиною – донькою проректора цього вишу – Тетяною Бобришевою.

Наприкінці 90-х Сергій Шкарлет тимчасово залишає державний виш, який тоді якраз отримав статус університету заради посади проректра у приватному Чернігівському інституті інформації бізнесу та права.

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю підприємництво, менеджмент та маркетинг у столичному КНЕУ. Також у 2008 році він захистив докторську дисертацію з економіки.

У 2001 році Шкарлет став ректором цього вишу, який згодом перетворився на родинну вотчину. Інститут послідовно очолювали сам Шкарлет, його дружина Тетяна, а після її уходу з посади через хворобу в 2019 році – син подружжя освітян-менеджерів Євген.

2013 рік: Сергій Шкарлет отримує нагороду від українофоба й міністра освіти Януковича Дмитра Табачника / Фото Facebook Ірини Андрейців

З приватного ВНЗ до державного 37-річний Сергій Шкарлет повернувся у 2010 році. Економіст зі знанням англійської та досвідом побудови фактично з нуля успішного освітнього проєкту у травні 2010 став ректором Чернігівського державного технологічного університету. За його керівництва цей ВНЗ став престижним місцем навчання, а його ректор – улюбленцем представників вищих ешелонів влади, зокрема – міністра освіти Дмитра Табачника. Його стараннями "Чернігівська політехніка" отримала статус національного університету, а Шкарлет – звання заслуженого працівника освіти.

Також Шкарлет має державні нагороди за підписами президентів Порошенка та Зеленського.

Партія регіонів

Наймолодший й до того ж успішний ректор державного університету створював потрібну картинку для тогочасної влади. Але за все треба було платити – Сергій Шкарлет став членом проросійської Партії регіонів – у 2010 році навіть став депутатом у Чернігівській обласній раді від цієї партії.

Шкарлет переконував, що є ідейним регіоналом й завжди підтримував погляди і принципи цієї партії. Ось цитата з його інтерв’ю.

Політичні орієнтири я обрав ще у 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Не змінив своїх переконань навіть тоді, коли довелося відчути на собі певний тиск тодішньої правлячої партії, яка наполегливо пропонувала отримати її партквиток. Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів. Впевнений, разом з президентом ми вибудуємо міцну вертикаль влади, яка займатиметься ділом і досягне значних результатів,

— говорив тоді Шкарлет.

Щоправда, після Революції Гідності ректор швидко змінив позицію й вже балотувався від тогочасної партії влади – "Блоку Петра Порошенка" – у 2015 році. Але не пройшов.

Поразкою на виборах Шкарлет не дуже переймався, оскільки без діла не сидів. Завдяки добрим зв'язкам з місцевими елітами та власним менеджерським талантам Шкарлета "Чернігівська політехніка" штурмувала нові висоти та знову створювала "потрібну картинку".

Президент Зеленський в гостях у Сергія Шкарлета:

ВНЗ ніколи не був у топах найкращих вищих навчальних закладів України (у рейтингу ТОП 2020 Україна 2020 – лише 60-є місце), але мав репутацію та добре розвинену інфраструктуру, а ще – ректор завжди міг показати "товар лицем" – і губернатору, і президенту. Останньому якраз потрібно було вирішити нагальне питання "кадрового голоду". Так Сергій Шкарлет став кандидатом в міністри освіти.

Сергій Шкарлет проводить екскурсію для Володимира Зеленського, після якої отримає від ЗМІ ярлик "улюбленця президента" / Фото Офісу Президента

Звинувачення в плагіаті

Кандидатуру Сергія Шкарлета запропонували ректори університетів під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Також його рекомендував Зеленському тогочасний чернігівський губернатор Прокопенко.

Кандидатура сподобалась не всім: проти Шкарлета виступила його попередниця – Ганна Новосад. Вона знайшла в наукових роботах колеги плагіат.

Новосад у ефірі 24 каналу заявила, що Сергій Шкарлет, який називає себе доктором економічних наук, є тотальним плагіатором. 3-4 червня у двох його монографіях та одній статті вдалося виявити суцільний плагіат. Це копійовані і додані шматки з чужих наукових доробків, у статтях, які він називає своїми.

Восени 2020 року Етичний комітет Національної аґенції з питань забезпечення якості освіти визнав, що мінімум у 3 наукових роботах Шкарлета є плагіат. У відповідь чиновник подав на комітет до суду.

Відсутність порушень академічної доброчесності підтверджена висновками Національного університету "Чернігівська політехніка" та Науково-дослідного Інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. Ці висновки оприлюднені. Загалом і я, і освітня спільнота чудово усвідомлюємо, в епіцентрі якої інформаційної війни ми сьогодні опинилися, хто за нею стоїть та яку мету переслідує. І хоч методи їх роботи цинічні, зусилля все одно марні, – заявив Сергій Шкарлет 6 жовтня 2020 року

Крім звинувачень у плагіаті Новосад повідомила про службове авто Шкарлета – зі слів активістки, позашляховик VolksWagen Amaroc Volcano було придбано за 50 тисяч доларів – це начебто були кошти з бюджету університету, які мали піти на премії викладацькому складу.

Родина

Сергій Шкарлет був одружений на колезі – Тетяні Бобришевій, вони працювали разом у Чернігівському технологічному інституті, а потім разом керували Чернігівським інститутом інформації бізнесу та права.

У Сергія Шкарлета є син Євген – нині він продовжує родинний бізнес.

9 червня 2020 році дружина Шкарлета померла після тривалої хвороби. Якраз напередодні візиту президента.

Декларація Сергія Шкарлета

У декларації за 2019 рік Сергій Шкарлет не вказує, що володіє нерухомістю. У власності його дружини Тетяни Бобришевої-Шкарлет була квартира площею 76,9 кв. м у Чернігові.

Сергію Шкарлету належать два автомобілі – Toyota Land Cruiser 200 2011 року випуску та MITSUBISHI PAJERO WAGON 2013 року випуску. У власності дружини був Ford Kuga Titanium 2012 року випуску.

За рік Сергій Шкарлет отримав майже 510 тисяч грн заробітної плати за основним місцем роботи і ще 3,5 тисячі грн за роботу за сумісництвом на посаді голови експертної ради Міністерства освіти і науки України. Його дружина – трохи більше 85 тисяч грн зарплати.

У декларації Шкарлета вказані 70 тисяч гривень та 30 тисяч доларів готівкою, що належать йому самому, та 15 тисяч гривень і 32 тисячі доларів готівкою, що належали його дружині.

Що цікаво – у Сергія Шкарлета зовсім нема банківських накопичень, лише готівка. Для дипломованого фахівця з економічної безпеки це доволі дивно.

Протести освітян

18 червня під будівлею Верховної Ради в Києві відбулася акція проти призначення Сергія Шкарлета міністром.

Як проходив протест / Фото Facebook Антона Сененка

"Наймолодший ректор України Шкарлет – це не той міністр, який нам потрібен! Освітою і наукою має керувати освітянин або науковець, фахівець... З нас досить лептонних богів та квантової культурології. Наукова та освітня спільнота України проти профанації – очолювати МОН має професійна людина з бездоганною репутацією, яка провадитиме реформи, а не крастиме університетське майно та чужі наукові роботи", – наголошували організатори акції.

Чому Шкарлет?

Втім, протести активістів думки уряду не змінили – 25 червня 2020 Сергій Шкарлет став виконувачем обов'язків міністра освіти, а 17 грудня того ж року під крики "Ганьба" став повноважним міністром освіти та науки.

За пів року на посаді Сергій Шкарлет відзначився кількома скандалами та був постійним об'єктом критики.