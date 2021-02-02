Стурбовані, але не розлючені: Марченко пояснив реакцію МВФ на газові тарифи

Міжнародний валютний фонд стурбований через ситуацію з регулюванням цін на газ в Україні. Ця ситуація в майбутньому вплине на отримання нового траншу.
Джерело: 24 канал
Голова Міністерства фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю сказав, що газове питання МВФ обговорював з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Зараз йде напрацювання умов, які мають не допустити повторення ситуації в майбутньому.
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"Були порушені певні умови, коли ціна була зафіксована. Зараз обговорюється з МВФ формат, як не допустити цього в майбутньому і з іншого боку захистити громадян, які можуть через монопольні змови втрачати свої доходи", – сказав Марченко.
За його словами, Міжнародний валютний фонд не був розлючений через це, вони нормально сприйняли ситуацію з тарифами.
Ми дійсно виконали зобов'язання влітку, ввели ринок природного газу. Але в процесі запровадження виявилась, що він недосконалий. Є певна монополія, змова учасників ринку, яка не дозволяє людям вибрати найкращу з умов. Фактично, цей ринок потребує певних регуляції,
– зазначив міністр фінансів.
Він додав, що умовою для отримання наступного траншу стане врегулювання питання ринку природного газу.
Якою буде ціна на газ під час карантину / Інфографіка 24 каналу