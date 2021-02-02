Стурбовані, але не розлючені: Марченко пояснив реакцію МВФ на газові тарифи

Міжнародний валютний фонд стурбований через ситуацію з регулюванням цін на газ в Україні. Ця ситуація в майбутньому вплине на отримання нового траншу.

Джерело: 24 канал

Голова Міністерства фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю сказав, що газове питання МВФ обговорював з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Зараз йде напрацювання умов, які мають не допустити повторення ситуації в майбутньому.

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"Були порушені певні умови, коли ціна була зафіксована. Зараз обговорюється з МВФ формат, як не допустити цього в майбутньому і з іншого боку захистити громадян, які можуть через монопольні змови втрачати свої доходи", – сказав Марченко.

За його словами, Міжнародний валютний фонд не був розлючений через це, вони нормально сприйняли ситуацію з тарифами.

Ми дійсно виконали зобов'язання влітку, ввели ринок природного газу. Але в процесі запровадження виявилась, що він недосконалий. Є певна монополія, змова учасників ринку, яка не дозволяє людям вибрати найкращу з умов. Фактично, цей ринок потребує певних регуляції,

– зазначив міністр фінансів.

Він додав, що умовою для отримання наступного траншу стане врегулювання питання ринку природного газу.

Ринок газу в Україні: що про це відомо

Однією з вимог МВФ до України було запустити ринок газу для населення. 1 серпня наші країні вдалось це зробити.

Це означало, що українці могли вільно змінити постачальника для кращої якості чи вигіднішої ціни.

Однак цьому помішала монополія (олігарх Дмитро Фірташ контролює 70% ринку газу), яка не дала ринку запрацювати так, як цього очікували. Ціни на газ стрімко виросли.

Держава одразу втрутилася у справу, встановивши максимальну ціну – 6,99 гривні за кубометр газу та 1,79 гривні за розподіл кубометра.



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