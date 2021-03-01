Зеленський призначив Сергія Козиря головою Херсонської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Козиря головою Херсонської обласної державної адміністрації. До цього він тимчасово виконував обов'язки керівника ОДА.

Президент вручив Козирю службове посвідчення в Офісі Президента. Також Зеленський побажав йому успіху в роботі на благо регіону.

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За його словами, Херсонщина має величезний потенціал для розвитку. Водночас головним завданням голови ОДА є втілення в життя всіх цих можливостей.

Ви вже проявили себе під час виконання обов'язків голови Херсонської облдержадміністрації,

– звернувся Зеленський до Козиря.

Що відомо про Сергія Козиря