Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Козиря головою Херсонської обласної державної адміністрації. До цього він тимчасово виконував обов'язки керівника ОДА.

Президент вручив Козирю службове посвідчення в Офісі Президента. Також Зеленський побажав йому успіху в роботі на благо регіону.

Важливо Патріотизм і фаховість: Зеленський призначив Маркарову послом України в США

За його словами, Херсонщина має величезний потенціал для розвитку. Водночас головним завданням голови ОДА є втілення в життя всіх цих можливостей.

Ви вже проявили себе під час виконання обов'язків голови Херсонської облдержадміністрації,

– звернувся Зеленський до Козиря.

Зауважимо! Відповідний указ № 83/2021 очільник держави підписав 1 березня.

Що відомо про Сергія Козиря

Сергій Козир – уродженець Донецька. Він закінчив місцевий національний технічний університет за напрямом "розробка родовищ корисних копалин" та за спеціальністю "фінанси".

Також у Донецькому національному університеті здобув ступінь бакалавра з правознавства.

Козир працював на посаді гірничого майстра підземної дільниці вентиляції і техніки безпеки "Шахтоуправління "Трудівське" ДП "Донецька вугільна енергетична компанія".

Окрім цього, з 2005 по 2019 роки був на посадах державних і приватних підприємствах вугільної галузі.

У вересні 2019 року Козир став заступником Херсонської ОДА, а з грудня 2020 року – тимчасово виконував обов'язки голови.

Більше про призначення Зеленського – читайте тут.